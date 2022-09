Con la propria ricetta ispirata alla tradizione romagnola si può vincere la spesa gratis per un anno

Da dieci anni è l’appuntamento fisso per gli amanti della cucina e i cuochi provetti di Romagna e Marche che anche quest’anno possono riaccendere i fornelli e sperare di vincere il ricco premio del concorso “Scrivi la tua ricetta – vinci un anno di spesa”, promosso dai supermercati Famila, Famila Superstore, Famila Market e Svelto A&O della Romagna e di alcune province delle Marche, insegne gestite da Arca Commerciale s.r.l. del Gruppo Unicomm.

Partecipare è come sempre molto semplice: fino al 28 settembre è possibile recapitare ricette originali ispirate alle tradizioni romagnola e marchigiana, ideate dai concorrenti che possono anche proporre ricette già famose del territorio da loro rielaborate e rivisitate. É sufficiente scrivere la ricetta sulla cartolina disponibile nei punti vendita, completare con i propri dati e imbucare nell’urna vicino alle casse. Oppure, si può scegliere di inviare online la ricetta utilizzando il modulo predisposto sul sito dedicato al concorso (www.latuaricetta.com). A decidere il vincitore sarà la dea bendata: tra tutti i partecipanti verrà infatti estratta la ricetta fortunata a cui andrà 1 anno di spesa gratis (in buoni spesa per un valore totale di 2.500 euro), da spendere nel punto vendita scelto tra le insegne aderenti all’iniziativa.

Tutte le ricette pervenute saranno lette ed esaminate da cinque giudici tra cui la storica Lady Chef Albarosa Zoffoli, volto famoso della cucina, recentemente insignita a Venezia del ‘Leone d’Oro’ per meriti professionali, e Azzurra Gasperini (foodblogger conosciuta come Azzuchef) per la prima volta in giuria, che selezioneranno i dodici piatti migliori destinati a diventare i protagonisti del calendario Famila Svelto A&O 2023. Tra le novità, l’assegnazione ai dodici autori delle ricette selezionate di un premio corrispondente ad un voucher per la partecipazione al corso collettivo di cucina con Azzuchef.