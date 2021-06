Confagricoltura guarda al futuro: l'assemblea dei soci e un libro sul centenario

Con l’assemblea ordinaria e l’approvazione del bilancio si apre una nuova fase per Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini, che nel 2021 rinnova anche le cariche associative. L'appuntamento sarà lunedì al Grand Hotel per i lavori dell’assemblea e la presentazione del volume “100 anni di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini”. Oltre al Presidente di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini, Carlo Carli, saranno presenti anche l’autrice del volume, la giornalista e scrittrice Letizia Magnani, l’editore Massimo Panozzo e il presidente emerito di Confagricoltura, Ettore Casadei.

"Si chiude per me un quadriennio importante e intenso – sottolinea Carlo Carli, Presidente di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini -. Un periodo particolarmente complicato, per via della pandemia. Il 2020 e il 2021 sono stati anni difficili, ma sono stati anche anni nel quale i nostri valori, la nostra etica del lavoro, il nostro impegno per garantire cibo di qualità sono emersi con ancora maggior forza. L’impresa agricola quando l’Italia chiama c’è. Ribadisco il forte senso di orgoglio di appartenenza alla nostra Organizzazione. Senso di appartenenza che dopo le celebrazioni nazionali del centenario, a Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e con la riconferma alla presidenza nazionale di Massimiliano Giansanti, si rafforza. Abbiamo celebrato i nostri primi cento anni anche a Forlì-Cesena e a Rimini. Avremmo voluto fare tante cose, per ricordare degnamente la storia dei soci e delle conquiste, ma anche per pensare al futuro. La contingenza della pandemia mondiale ci ha obbligati a restare con i piedi per terra, per gestire il presente. Lunedì 28 giugno finalmente presentiamo pubblicamente il volume ‘100 anni di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini. Storia di impresa, innovazione e territorio’”.

Il volume

“100 anni di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini. Storia di impresa, innovazione e territorio” racconta una storia di impresa, innovazione e territorio, le cui origini vanno ricercate alla fine dell’Ottocento, la cui evoluzione abbraccia il “Breve” Novecento, per spingersi in questi anni Duemila. L’agricoltura è e sarà fondamentale: gli agricoltori ogni giorno portano il proprio lavoro. La loro è una storia di lavoro, dignità, fallimenti, ma anche di successi, innovazioni brillanti e visioni future. In Confagricoltura ha da sempre prevalso l’organizzazione per forme di conduzione (anziché di coltivazione). Sono quindi le forme di conduzione della terra (proprietari, affittuari, concedenti, coltivatori diretti), ad aver orientato le scelte e la vita sindacale dell’associazione. Su questo che nasce, si innesta, cresce e si sviluppa il concetto di impresa agricola. Un concetto che si sviluppa in epoca repubblicana e che si radica nel processo di unificazione dell’Europa. Gli imprenditori agricoli di Confagricoltura sono stati i primi a credere nella Comunità economica europea, prima e nell’Europa Unita. Lo fanno anche oggi puntando su innovazione, visione futura e spirito di impresa, per un’agricoltura al passo coi tempi.