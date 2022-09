Confagricoltura, il mondo agricolo si interroga sulle prospettive. Dibattito con i candidati al parlamento

È un momento preoccupante per l'agricoltura italiana, schiacciata tra gli effetti dei cambiamenti climatici e rincari dei costi produttivi mai visti fini ad oggi. Anche in Romagna il settore primario si sta interrogando sul futuro e, in vista delle elezioni del 25 settembre, Confagricoltura invita i candidati a sporcarsi le scarpe di terra e conoscere da vicino i problemi che gli imprenditori agricoli devono affrontare quotidianamente. Per questo ospiterà i candidati ad un incontro in mezzo alla campagna lunedì 19 settembre alle ore 17.00 presso la Tenuta del Monsignore a San Giovanni in Marignano a Rimini.

In occasione di questo evento - che sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook dell'associazione (https://www.facebook.com/Confagricoltura-di-Forli-Cesena-e-di-Rimini-105137052335605/) e sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCdmEGqISgkP5aM_Q3odSKbg) in modo da raggiungere tutti i 1200 soci dell'organizzazione - ai candidati verrà consegnato il documento “Produrre non è peccato”, in cui sono presenti un sunto delle richieste nazionali di Confagricoltura e un approfondimento dedicato al nostro territorio.

“Per noi si tratta di un appuntamento molto importante per sollecitare i politici e portare alla loro attenzione le criticità, vecchie e nuove, che impattano sul settore - commenta Carlo Carli, presidente Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini - Chi rappresenterà il nostro territorio a Roma deve avere ben chiaro il ruolo dell'agricoltura e le difficoltà che vivono gli imprenditori agricoli. Abbiamo anche sollecitato i candidati su specifiche questioni, dalla siccità alla gestione dell'acqua; dalla carenza di manodopera all'energia; dalla caccia ai danni della fauna selvatica... Vogliamo capire quali sono le loro posizioni per supportare un settore fondamentale per l'economia del Paese e del territorio. Nel documento di Confagricoltura - conclude il presidente - troveranno una nostra approfondita analisi sulle dinamiche del settore e concrete proposte per rilanciare il comparto".