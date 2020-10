Confartigianato: "L'epidemia è costata a ogni emilianoromagnolo 1.987 euro"

Nel biennio 2020-2021 l'economia dell'Emilia-Romagna rischia una perdita di pil di 8,8 miliardi di euro, "a causa della quarantena primaverile e dell'attuale recrudescenza del Covid-19". I dati, elaborati dal centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna, fanno riferimento alla nota di aggiornamento del Def 2020, in cui vengono analizzati due scenari avversi. Il primo e' legato alla ripresa dei contagi da Covid, tra ottobre di quest'anno e gennaio 2021, che ha gia' portato a restrizioni per mobilita' e attivita' economiche. Il secondo prevede una caduta pesante della domanda mondiale, a seguito di un'evoluzione sfavorevole dell'epidemia a livello internazionale. Si tratta di scenari, rileva Confartigianato, che portano in regione a una perdita di pil di 2,3 miliardi di euro nel 2020 e di altri 6,5 miliardi nel 2021. Il totale, quindi, e' pari a una perdita di 1.987 euro per abitante in Emilia-Romagna. I risultati peggiori riguardano le province di Bologna e Modena, che nel biennio in esame perdono rispettivamente 2.255 e 1.601 milioni di euro. Seguono Reggio Emilia (-1.178 milioni), Parma (-991 milioni), Ravenna (-667 milioni), Forli'-Cesena (-628 milioni) e Piacenza (-604 milioni). Chiudono la classifica la provincia di Rimini, con una perdita di 480 milioni, e Ferrara, con -443 milioni. "Il crollo del pil richiede interventi e riforme strutturali- commenta Marco Granelli, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna e vicepresidente vicario nazionale di Confartigianato Imprese- perche' i ristori decisi in questi giorni possono mettere qualche cerotto all'emergenza ma di sicuro non creano opportunita' di ripresa. In estate si era parlato di far ripartire i lavori alle infrastrutture. Promesse non mantenute che ora pesano sull'economia del nostro Paese. Alle imprese occorrono progetti lungimiranti e agevolazioni finanziarie, che aiutino a superare questo tracollo, economico e sanitario".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.