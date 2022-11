Confcommercio, il riminese Carichini rieletto nel Consiglio nazionale del Fnaarc

Andrea Carichini, presidente di Fnaarc Rimini aderente a Confcommercio, è stato rieletto come consigliere nazionale. Una conferma arrivata durante l’assemblea nazionale Fnaarc, il sindacato degli agenti e rappresentanti di commercio, che si è svolta a Milano con la partecipazione di oltre cento presidenti territoriali e che ha visto la rielezione per acclamazione del presidente nazionale Alberto Petranzan.

“Questa rielezione è un grande riconoscimento per quello che insieme agli altri componenti del direttivo nazionale Fnaarc abbiamo fatto in questi 5 anni a favore della nostra categoria. In questa Assemblea abbiamo affrontato i grandi temi su cui stiamo lavorando, a cominciare dalla fiscalità, auspicando che il nuovo governo porti avanti concretamente i discorsi sull’innalzamento del limite del forfettario a 100mila euro per la nostra categoria, perché con l’inflazione a livelli altissimi gli agenti di commercio non riescono più a rimanere dentro il limite attuale di 65mila euro. Con il nuovo governo apriremo anche un dialogo su un argomento diventato annoso, quello delle deduzioni sull’auto, nostro vero e proprio ufficio viaggiante, che sono rimaste a livelli insostenibili. Non si può chiedere ad un agente di viaggiare su veicoli meno inquinanti, di entrare nel mondo dell’elettrico, lasciando il tetto a 25 mila euro per una deduzione dell’80%: a quelle cifre non si acquistano automobili consone al nostro lavoro. Sono tanti gli argomenti che dovremo affrontare nel prossimo quinquennio, per fare in modo che la nostra categoria non diventi una rarità nel panorama occupazionale: i problemi non mancano e i numeri purtroppo lo certificano, con 2000 agenti di commercio in meno in Italia nell’ultimo anno. Un segnale preoccupante, che conferma il disagio dei nostri professionisti per un sistema non più economicamente sostenibile, tanto da dover cambiare occupazione. Prendiamo con grande impegno il nostro ruolo di capofila per la stesura dei nuovi accordi economici collettivi che firmeremo con le altre associazioni e con le sigle delle aziende mandatarie: abbiamo lavorato per il raggiungimento dei nostri obiettivi, in primis la sostenibilità economica. Noi agenti siamo aziende uninominali, lavoratori parasubordinati; come rappresentanti stiamo operando affinché la categoria abbia maggiori tutele. A giorni si apriranno i tavoli per discutere gli accordi economici che abbiamo preparato in un anno di lavoro e vediamo in Confcommercio un buon alleato per ottenere ciò che è necessario alla nostra categoria”.

“Sono molto lieto che il presidente Carichini sia stato riconfermato nel consiglio nazionale di Fnaarc – dice Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini -, segno del grande lavoro svolto sul nostro territorio, sostenuto da tutta Confcommercio che ha visto in lui l’elemento nuovo per ripartire grazie al suo impegno con la base. Considerato quanto fatto sul territorio e la grande disponibilità che contraddistingue il suo impegno, il rappresentante della provincia di Rimini continuerà a dare anche nel contesto nazionale il suo apporto qualitativo e di grande professionalità. Rinnovo dunque a lui i complimenti per la rielezione, un grande traguardo raggiunto, augurando buon lavoro a tutto il mondo Fnaarc”.