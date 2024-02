Confcommercio organizza un incontro informativo sulle opportunità del welfare aziendale

Nuovo appuntamento informativo per le imprese organizzato da Confcommercio della provincia di Rimini. Lunedì 26 febbraio, dalle ore 9,30 alle ore 11,30, nella sede provinciale dell’associazione (viale Italia 9/11 – Rimini) si parlerà di opportunità di welfare aziendale per le piccole e medie imprese. Insieme a esperti del settore, gli imprenditori saranno accompagnati alla scoperta dei vantaggi che il welfare aziendale consente di ottenere, come il contenimento del costo del lavoro, l’azzeramento del cuneo fiscale, l’aumento del potere d’acquisto dei lavoratori, il miglioramento del clima aziendale, l’attrazione e la fidelizzazione delle migliori risorse.

“In un momento storico come questo – spiega il direttore di Confcommercio della provincia di Rimini, Andrea Castiglioni - in cui le imprese da noi rappresentante, soprattutto nei settori del turismo e del commercio, ci segnalano spesso la difficoltà di reperimento e di fidelizzazione di personale qualificato, abbiamo visto nel welfare aziendale una grande opportunità da cogliere, che porta soddisfazione comune a lavoratori e imprenditori attraverso l’erogazione di buoni e servizi per sé e per la famiglia. La nostra associazione si è posta da tempo al fianco delle imprese per accompagnarle in un percorso dai vantaggi considerevoli quale il welfare aziendale ha già dimostrato di essere. Lo facciamo anche in questa occasione, rendendoci disponibili a rispondere alle domande degli imprenditori su queste misure, sempre più appoggiate dal legislatore e ad accompagnare le aziende all’utilizzo di uno strumento molto performante per la fidelizzazione del dipendente e per lo sviluppo dell’impresa”.