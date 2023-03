Confcooperative Romagna promuove tre seminari dedicati al tema "Bilancio e crisi d’impresa"

Confcooperative Romagna, insieme al proprio centro servizi Linker Romagna, promuove tre momenti di approfondimento destinati alle cooperative associate sul tema «Bilancio e crisi d’impresa». Per andare incontro alle associate gli incontri si svolgeranno a Faenza lunedì 27 marzo dalle 9 alle 13 (Sala Dalle Fabbriche via Laghi 81), a Rimini sempre il 27 marzo dalle 14 alle 18 (Sala Banca Malatestiana via XX Settembre 1870) e a Cesena il 28 marzo dalle 9 alle 13 (Sala Malatesta via Dismano 3845).

Il programma si concentrerà sui seguenti temi: nuova normativa della crisi d'impresa in vigore dai bilanci 2022, gestione degli errori contabili in bilancio, sospensione degli ammortamenti e delle perdite, nuova nota integrativa, gestione dei crediti d'imposta e dei bonus fiscali, ristorni.

I relatori saranno i tecnici di Linker e Confcooperative Romagna: Roberto Righetti, Silvia Battara, Elena Santoro, Giuseppe Agus, Stefano Bargossi, Mauro Mancini, Simone Ferri.