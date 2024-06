La Confedilizia di Rimini ha attivato uno sportello dedicato al "Salva casa"

La Confedilizia di Rimini ha attivato uno sportello dedicato ad attività di informazione, consulenza e assistenza in merito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 – da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed attualmente in corso di conversione in legge in Parlamento – contenente “disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" (c.d. decreto “Salva Casa”). Si tratta, come noto, del provvedimento – annunciato per la prima volta dal Ministro delle infrastrutture al convegno annuale del Coordinamento legali della Confedilizia del settembre del 2023 – che consente di intervenire sulle piccole difformità edilizie che caratterizzano molte abitazioni italiane, con conseguenze anche sulle compravendite immobiliari.

Lo sportello è aperto tutti i venerdì dalle 12 alle 13 presso la sede di “Confedilizia – Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rimini” in Rimini, via di Mezzo 6. Sarà presente l’Ing. Andrea Genghini. Sul tema Confedilizia ha inoltre organizzato un seminario web dal titolo “Le occasioni e le prospettive del “Salva Casa”” che si svolgerà mercoledì 26 giugno, alle ore 11. L’evento sarà introdotto dal presidente confederale Giorgio Spaziani Testa e interverranno Bruna Gabardi Vanoli, responsabile del Coordinamento urbanistico della Confedilizia, Giovanni Govi e il geometra Alessandro Rizzi, entrambi componenti il Coordinamento urbanistico della Confedilizia.

Il seminario sarà trasmesso in diretta, con possibilità di accesso per tutti, sul sito Internet (www.confedilizia.it), sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Confedilizia. I cittadini possono rivolgersi all’Associazione Confedilizia di Rimini per ogni informazione contattandola ai seguenti recapiti: tel. 0541/21773 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00); indirizzo mail: ape.rimini@libero.it.