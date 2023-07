Confindustria Romagna si riunisce a Rimini, dopo l'alluvione chiede sicurezza per il territorio

"Ora lo Stato deve battere un colpo, il decreto sull'alluvione ha lacune importanti da colmare". Non può che concentrarsi sull'emergenza maltempo che ha colpito il territorio il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi, nella sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione di venerdì mattina a Rimini. La figura scelta come commissario, il generale Francesco Paolo Figliulo tra l'altro invitato all'assise, è "al di sopra di ogni polemica, ma nessuno fa i miracoli senza le risorse necessarie, senza nessun investimento per il futuro della Romagna". Occorre, prosegue Bozzi, "dare sufficiente sicurezza al territorio: gli argini non possono sciogliersi come neve al sole", senza poter intervenire su alberature e nutrie. "Sta a noi mettere al sicuro il futuro delle prossime generazioni e servono misure straordinarie, subito". Infatti, rimarca il presidente, "la ricostruzione non può attendere, anche per non farsi trovare impreparati" al prossimo evento calamitoso. Per cui servono "opere nuove, il territorio va ridisegnato e ricostruito, aggiornando anche le carte geografiche dato che alcune colline si sono come liquefatte".

Se i fondi assegnati dal decreto non sono sufficienti, come sottolinea Bozzi sono però "concreti ed è importante cominciare. Certi che poi arriverà quanto indispensabile" per ristori e investimenti. La "Romagna mia, nostra il prima possibile deve tornare bella e vivibile: l'idea del governo di un disegno organico è condivisibile, ma preoccupa la scelta del progetto di legge", occorre puntare sui decreti per avere risorse in tempi più celeri. Ed "evitare così il rischio di desertificazione delle montagne e di una Romagna pericolosa. L'appello è dunque a "decisioni che siano il frutto di scelte lungimiranti". Come quella per la Romagna metropolitana: il territorio è competitivo, conclude Bozzi, se esalta le sue identità senza campanilismi. Per cui si deve "imparare a unirsi anche nei momenti normali. Non esistono alternative alla visione di una Romagna unita nella regione, dal punto di vista culturale ancora prima che politico-amministrativo

Il governo ha "la consapevolezza che c'è ancora molto da fare. Questo è solo un inizio". È il messaggio che il viceministro alle Imprese, Valentino Valentini, porta alle imprese romagnole, durante l'assemblea annuale di venerdì mattina a Rimini di Confindustria Romagna. Agli oltre 2,5 miliardi di euro stanziati con il decreto ne seguiranno dunque altri. Dal governo, le elenca, sono arrivate "risposte tempestive alle giuste richieste del territorio" e dopo il decreto si lavora sui 20.000 euro di contributi per le aziende e sui 5.000 per le famiglie. Al commissario Francesco Paolo Figliulo saranno garantire "altre risorse per la ricostruzione del territorio", anche per quanto riguarda le esigenze idrogeologiche per le quali occorre andare oltre un "certo ambientalismo". L'impegno del governo, insomma, garantisce Valentini, è per la "piena collaborazione tra Istituzioni ed Enti locali, confidando nel dialogo. L'esecutivo c'è- conclude- al di là di alcuni aspetti folkloristici, ciò che caratterizza la Romagna è un innata testardaggine pe rialzarsi e non lo farà da sola.

"Il tempo è finito. Servono risposte vere perchè si misura la credibilità di governo e Paese". Padrone di casa, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad apre questa mattina al teatro Galli l'assemblea annuale di Confindustria Romagna "Più forte delle avversità", dedicata in gran parte all'alluvione, ricordando che l'Emilia-Romagna ha vissuto "tante crisi sempre affrontandole con dignità, senza chiedere o pretendere nulla. A fronte dei momenti difficili vissuti ha anzi dato di più di cosa ha chiesto". Tuttavia, "questa volta non possiamo rialzarci da soli", per cui, sprona il primo cittadino, "dobbiamo unirci senza scaramucce politiche". Il turismo ha subito un contraccolpo. Prosegue, anche per il tam tam mediatico e ci sono state disdette, "la stagione sta vivendo un momento di difficoltà", il tutto dopo quattro anni complicati. Dunque, tira le somme, "gli obiettivi non vanno disattesi", a partire da quello del risarcimento del 100% dei danni. "Al commissario auguriamo buon lavoro, ma non ha la bacchetta magica, servono risorse.

Perché il commissario straordinario Francesco Paolo Figliulo è, da decreto, "in carica per meno di un anno". È la domanda che dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria Romagna, questa mattina a Rimini, fa al governo il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Non collima ed è clamoroso, spieghino", incalza, spiegando che "la squadra deve essere questa fino alla fine della ricostruzione". Si può "fare bene e insieme", è convinto il presidente che ribadisce "leale collaborazione" a Figliulo, "una persona per bene e capace". Lavorare insieme, prosegue, "nell'interesse delle popolazioni colpite", ma anche "fare meglio di prima". Anche se Bonaccini non ci sta alle polemiche sulla cementificazione, "non credo esista una legge più restrittiva della nostra". Anzi ci vorrebbe a livello nazionale, suggerisce, una legge per un consumo minore del suolo con incentivi sulla rigenerazione urbana. Emergenza e ricostruzione devono "coincidere", insiste, per non perdere altro tempo: dall'Europa arrivano 60 milioni di euro ma verrà messo anche a disposizione il fondo di solidarietà e quello per le calamità in agricoltura, settore che ha bisogno di una "cura adeguata". E poi, conclude, "c'è il bisogno che arrivi il 100% dei rimborsi a famiglie e imprese perché quello che il governo investe qui tornerà indietro con gli interessi.