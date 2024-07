Congressi internazionali, nel 2028 Ieg ospiterà l'European Control Conferenze al palaCongressi

Con l’European Control Conference (Ecc) 2028 si allunga la serie dei successi di Ieg nel proporre Rimini quale sede per grandi convegni internazionali all’interno del Palacongressi. È risultata vincente l’iniziativa di Unibo avanzata dal professor Lorenzo Marconi, professore ordinario Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione ‘Guglielmo Marconi’ e ‘ambasciatore del territorio per l’attività congressuale’, che in collaborazione con Ieg ha proposto di ospitare a Rimini, dal 20 al 23 giugno 2028, la conferenza annuale della European Union Control Association (Euca).

L’appuntamento riunisce ingegneri controllisti, robotici, professionisti accademici e industriali nel campo dei sistemi e del controllo, promuovendo la cooperazione scientifica e gli scambi all'interno dell'Unione Europea e tra l'Europa e altre parti del mondo. Considerando l’affluenza ai precedenti appuntamenti, è stimabile che saranno a Rimini per quattro giorni oltre mille partecipanti.

Quest’anno Ecc 2024 si è svolta a fine giugno a Stoccolma. Prima di arrivare a Rimini si terrà a Salonicco nel 2025, a Reykjavik nel 2026 e a Bruxelles nel 2027.

“L’aspetto decisivo di questi successi delle candidature internazionali – dice Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference di Ieg – è proprio nell’efficace rete di relazioni che stiamo costruendo in sinergia completa col territorio, con il portafoglio di eventi che Ieg promuove nel mondo e con i nostri 77 ‘ambasciatori’ dell’offerta congressuale. In particolare con Unibo, con cui è stato siglato a fine 2023 un accordo triennale di collaborazione per lo sviluppo di candidature finalizzate all’acquisizione di congressi nazionali e internazionali a Rimini e in Romagna. Il prof. Lorenzo Marconi, riminese, è già stato protagonista della candidatura vincente che ha portato al Palacongressi di Rimini il congresso Erf – European Robotics Forum, con 1300 ricercatori, ingegneri ed esperti di robotica da tutto il mondo nel marzo scorso. Stiamo dando sostanza allo storico ingresso di Rimini nel ranking di Icca, l’elenco delle città che nel mondo hanno primario rilievo nell’ospitare meeting internazionali”.

“Il corso di studi triennale e magistrale di ingegneria dell’automazione dell’Università di Bologna – aggiunge il prof. Marconi - è nato nel 2001, sta crescendo tanto ed è un riferimento per la comunità scientifica dei controlli automatici, spesso identificati come una “hidden technology”, poco visibile agli utenti finali ma assolutamente decisiva per rendere i sistemi sempre più autonomi e intelligenti. Alcuni dei padri fondatori della disciplina in Italia provengono dal nostro ateneo ed è anche per questo un grande onore aver portato la conferenza nella nostra Regione. Al Palacongressi di Rimini arriveranno da tutta Europa professionisti che operano in tanti ambiti applicativi che trovano nei controlli automatici una tecnologia abilitante: robotica, energia, automotive, aerospazio, agricoltura ed altri. E’ questa la disciplina che rende i sistemi davvero autonomi e li abilita ad essere ‘intelligenti e robusti’.

Nei prossimi mesi saranno ben sette gli eventi internazionali in programma al palacongressi di Rimini, a partire dall’International Meeting of the Society for Humic Substances in programma dal 26 al 30 agosto ed il World Congress of the International Union of Food Science and Technology -IUFoST- subito dopo dall’8 al 12 settembre.