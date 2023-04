Consumi energetici, Sgr Gas e Luce torna a proporre un prezzo fisso a favore delle imprese

Scenderanno del 10% le bollette del gas relative ai consumi di aprile, del 55% quelle dell’elettricità. Sono le conseguenze degli adeguamenti mensili e trimestrali previsti dalla legge che media i prezzi e fissa il nuovo costo vivo dell’energia. “Il costo della materia prima - spiega Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Sgr Gas e Luce - resta comunque superiore rispetto ai livelli di inizio 2021, quando seguirono rialzi costanti e l’impennata a causa del conflitto in Ucraina. Riteniamo che questa sia la ‘nuova normalità’: difficile pensare, con questi scenari, a ribassi sensibili nei prossimi 2-3 anni. Per questo abbiamo pensato a un’opportunità che restituisca stabilità alle imprese più energivore, in particolare quelle turistiche alle prese con una volatilità di prezzo che ne danneggia l’attività, stabilendo un costo fisso nei prossimi sei mesi, alla vigilia dell’estate. Sgr Gas e Luce torna per prima a offrire questa opportunità alle imprese, che hanno necessità di concentrarsi sull’offerta e sull’esperienza degli ospiti e non sulla volatilità dei prezzi”.

Insieme con le Associazioni Albergatori di Rimini e Riccione, è stata messa a punto la proposta Special Estate.

"Le tariffe energetiche – spiega Patrizia Rinaldis, presidente di Aia Federalberghi Rimini - ha condizionato molto i nostri bilanci, pertanto è necessaria una maggiore attenzione sui costi in un mercato instabile. Sgr, nostro Partner da anni, ha rimodulato un’offerta per luce e gas dedicata agli albergatori".

“Nell'estate scorsa – ribadisce Luca Cevoli direttore di Federalberghi Riccione - l'aumento dei costi dell’energia ci colse di sorpresa e fu un incubo per gli albergatori. Difficile tutelarsi, ancor oggi, nell'instabilità del mercato energetico e delle situazioni che lo condizionano. Questa proposta ci tutela con una tariffa a prezzo fisso per tutta l'estate. Confrontare i costi dei consumi con un'estate calda come quella precedente, ci permette di pianificare le strategie di vendita e relativi prezzi. Ci auguriamo temperature alte e tanti turisti, senza la preoccupazione e lo stress dell'aumento delle bollette di gas ed energia elettrica”.

La formula Special Estate stima che, a parità di consumi rispetto al 2022, fissando ora il prezzo si possa risparmiare il 66% sui costi della materia prima luce e gas. Possono accedervi clienti storici e nuovi di Sgr Gas e Luce. Ciò permetterà, ora che i prezzi sono in calo, di fissare il prezzo dell’energia e quindi di non avere sorprese in bolletta per tutta la stagione estiva, definendo con maggiore precisione il costo d’impresa relativo alle forniture di energia. Da ottobre sarà possibile beneficiare di una tariffa variabile adatta alle esigenze di flessibilità.