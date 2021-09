Convegni e prove su pista, al via "Ibe driving experience"

Ai nastri di partenza mercoledì l'evento di Ieg "su pista" al World circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Prende il via nel pomeriggio fino a giovedì "Ibe Driving experience", l'evento organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Anav, Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, e Asstra, Associazione trasporti. Al centro il mondo istituzionale e associativo e i player globali del settore del trasporto passeggeri a lunga percorrenza pubblico e privato. Sicurezza, sostenibilità innovazione i temi da sviluppare, con prove pratiche su pista e un ciclo di incontri per tracciare il futuro del settore. "A Ibe Driving experience- spiega Ieg in una nota- istituzioni, associazioni di categoria e il mondo produttivo faranno cerchio su un evento che aggancia l'attualità e traccia la roadmap del futuro, anche alla luce delle importanti novità che il Pnrr offre al settore". Proprio il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli interventi del ministero dei Trasporti per il rinnovo del parco circolante in Italia costituiscono il focus del convegno inaugurale "Pnrr, mezzi e infrastrutture per il trasporto di domani. La trazione? Si chiama sostenibilità", in programma alle 14.30 nell'area conference del circuito di Misano. Moderato dal giornalista Roberto Sommariva, il convegno è anticipato dai saluti istituzionali dell'ad di Ieg Corrado Peraboni e introdotto da Giuseppe Catalano, responsabile della Struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e presidente del Cts di Ibe.

Al dibattito intervengono Giuseppe Vinella, presidente Anav, Andrea Gibelli, presidente Asstra, Giovanni De Filippis, presidente sezione autobus Anfia, Mario Daviddi, head of e-bus offering sales Enel-X, Dante Natali, presidente Federmetano, Roberto Sacchetti, presidente Start Romagna, oltre a rappresentanze di Agens e Unrae. Giovedì sui 4.226 metri del tracciato di Misano, via alle prove su pista del programma di Driving Experience realizzate grazie al supporto tecnico e operativo degli istruttori di Efficient driving, che assistono i conducenti con suggerimenti e indicazioni utili a correggere e ottimizzare gli stili di guida nell'ottica della riduzione e ottimizzazione dei consumi e della piena sostenibilità al volante. Sempre nella giornata di giovedì, dalle 10.30, l'incontro dal tema "Sicurezza del trasporto con autobus, la 'campagna' di Anav". Successivamente, alle 14, l'appuntamento a cura di Unasca- Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica, intitolato "Come migliorare la sicurezza dei veicoli commerciali. Abilitazione Cqc, guida sicura e sostenibile nel trasporto pubblico locale". In seguito dibattito e prova pratica dei formatori. Inoltre Ibe Driving experience 2021 sarà anche palcoscenico per l'open day del progetto "Scuderia Start" di Start Romagna, programma mirato alla ricerca di personale a rafforzamento e completamento dell'attuale organico di autisti in forza al Tpl romagnolo e che prevende sessioni di formazione dedicati alle nuove leve della guida per il trasporto pubblico. "Un evento totale per il network del trasporto passeggeri a lunga percorrenza nella sua interezza- conclude Ieg- che offrirà un'opportunità unica di formazione ai professionisti della guida in uno scenario eccezionale, per sperimentare il futuro fianco a fianco con i player più importanti della produzione globale".