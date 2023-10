Coralie Delaubert è la nuova Destination Manager di VisitRimini

Si è insediata lunedì la nuova Destination Manager di VisitRimini: è Coralie Delaubert, già in forze a IEG – Italian Exhibition Group come Marketing Manager. Si avvicenda a Valeria Guarisco che ha diretto la società dal giugno del 2020. "Ho portato a termine il compito che mi è stato affidato da VisitRimini – commenta Guarisco -. Ringrazio la Società che mi ha dato questa straordinaria opportunità: Rimini è una bellissima città ed è stato un piacere svolgere la mia attività qui. Auguro buon lavoro a Coralie e a tutto il team di VisitRimini". "Sono particolarmente onorata del nuovo incarico come Destination Manager di VisitRimini –commenta Delaubert - Rimini è la città in cui ho deciso di vivere e lavorare perché offre uno stile di vita formidabile, esperienze turistiche e di business uniche. La mia passione è l’industria degli eventi e colgo questa nuova opportunità professionale con grande entusiasmo e voglia di far crescere una destinazione assieme al team".