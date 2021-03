Coriano, via libera in Commissione al Bilancio di previsione

Approda martedì in consiglio comunale il bilancio di previsione del prossimo triennio 2021-2023 del Comune di Coriano, che ha già avuto il via libera in commissione. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, il Comune di Coriano approva il bilancio correttamente entro i termini di legge.

"Questo bilancio prevede un totale di entrate correnti per 9,4 milioni, di cui circa 5,3 milioni di entrate tributarie (IMU ordinaria, addizionale IRPEF, fondo di solidarietà) e continua l’impegno sul fronte del recupero evasione. Si registrano trasferimenti in lieve aumento rispetto lo scorso anno (€ 658.000,00) mentre sono in calo le entrate extratributarie stimate in 2,2 milioni circa - spiega l'amministrazione - Sono state confermate tutte le aliquote e tari?e dei tributi locali, mentre sono state abbattute del 66% le tariffe degli impianti sportivi e delle palestre e si rileva un sensibile calo in entrata per quanto riguarda i proventi del codice della strada. Per quanto riguarda la spesa pubblica si conferma la grande criticità dovuta al peso del rimborso per la rata di ammortamento dei mutui comprensiva di interessi, pari a circa 1,3 milioni di euro, a cui si aggiungono circa oltre 2 milioni di euro di personale e circa un 1,1 milioni di euro di accantonamenti (fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi)".

L'amministrazione evidenzia che "Per quanto riguarda la spesa per acquisto di beni e servizi la previsione è di circa 3,3 milioni. Sul fonte spesa si segnala un incremento dovuto alle assunzioni personale che prevedono: Due agenti di P.L. a tempo determinato per due anni; Un tecnico al 50% per pratiche superbonus 110%; Due tecnici a tempo determinato per un anno per il settore edilizia privata; Un tecnico; Un assistente sociale; Un istruttore amministrativo; Con l’approvazione del bilancio si libereranno le risorse del fondo “zona rossa” per circa €375mila.

Il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Ugolini afferma: “Questo bilancio di previsione 2021-2023 è sicuramente caratterizzato dagli effetti della Pandemia-Covid che ci ha colpito duramente e che ha creato una crisi sanitaria ed economica di proporzioni smisurate. Nonostante ciò abbiamo lavorato e programmato il futuro della nostra comunità con la capacità e con la serietà che da anni ci contraddistingue, cercando il giusto equilibrio e la concretezza. Siamo soddisfatti del lavoro di squadra fin qui svolto da questa amministrazione.".

Il sindaco Spinelli spiega come "Il bilancio 2021-2023 si riconferma virtuoso nonostante le difficoltà del momento. I ringraziamenti ai dipendenti tutti che continuano ad adoperarsi per raggiungere obiettivi importanti per la città. Continueremo insieme a lavorare in questa direzione per continuare ad essere erogatori di servizi anche aggiuntivi, viste le nuove necessità causate dalla pandemia."