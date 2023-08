Il corso Its Maker regala opportunità di lavoro, quasi tutti gli allievi hanno già ricevuto una proposta

Si è concluso con successo in questi giorni il corso Its Maker dedicato all’automazione e alla meccatronica. I 20 allievi partecipanti hanno già avuto quasi tutti una proposta di lavoro dalle imprese del territorio e alcuni entreranno in azienda già questa estate. Il corso, iniziato nell’ottobre del 2021, è stato caratterizzato da 1200 ore in aula e 800 nelle aziende in Italia e all’estero dei settori della meccanica, meccatronica, motoristica e automazione. Gli allievi partecipanti, provenienti da Emilia-Romagna e altre regioni, si sono diplomati come tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici.

“Anche questa edizione del corso ha portato risultati significativi – spiega Roberto Bozzi presidente di Confindustria Romagna che ha sostenuto la realizzazione del corso tramite il proprio ente di formazione Assoform Romagna - Imprese e scuole devono continuare a operare in piena sinergia con l’obiettivo di ridurre il gap fra domanda ed offerta, che da anni si continua a registrare, e con l’obiettivo di creare opportunità di occupazione per i giovani che vanno adeguatamente preparati al mercato del lavoro. ll successo del corso biennale e le proposte di occupazione arrivate, sono uno stimolo per proseguire su questa strada”.

“I diplomati del corso Its Maker in automazione e meccatronica – aggiunge Giacomo Fabbri Presidente di Assoform Romagna - troveranno impiego in produzione, come montatore o collaudatore, come tecnico trasfertista e negli uffici tecnici, come progettista o disegnatore. In un sistema in continua evoluzione, è sempre più determinante affiancare i giovani aiutandoli a percorrere la strada migliore in linea con le proprie attitudini e capacità. Per questo il nostro ente propone un’ampia offerta di corsi indirizzati alla formazione di figure professionali per vari settori”.

Il corso di Rimini è l’unico in ambito di automazione in Romagna che vanta uno dei più grandi Its a livello nazionale.

Il 20 settembre saranno presentati in un open day al Misano World Circuit tutti i corsi Its Maker in partenza. Le preiscrizioni per il nuovo biennio sono aperte fino a metà ottobre 2023.