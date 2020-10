Creatività e voglia di giocare: a Le Befane apre il Play-Doh Village per i bimbi

La creatività e la voglia di giocare dei bambini sono sempre ben vive! E a Le Befane Shopping Centre di Rimini dal 26 ottobre a domenica 1 novembre 2020 verrà dato loro lo spazio che serve, in tutta sicurezza, per esprimere la propria fantasia, divertendosi grazie al Play-Doh Village, aperto e gratuito per bambini dai 4 ai 12 anni. Tante le attività proposte per allietare e stimolare i piccoli partecipanti, tra cui laboratori a tema Halloween e sfide di cucina: gare di dolcetti di Halloween, decorazione di zucche e streghe e tante altre attività piene di immaginazione. Tutto all'insegna del recupero della manualità, attraverso giochi di manipolazione con il Play-Doh.

Le postazioni di gioco sono individuali e igienizzate a ogni uso, per garantire il rispetto della sicurezza e del distanziamento. Ingresso solo con Be-Fan Card e previa prenotazione all’Infopoint del Centro commerciale. Orari di apertura: da lunedì 26 al venerdì 30 ottobre dalle 16 alle 19; sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Nell'immagine di repertorio due bambini intenti alla scoperta del gioco manuale (si precisa che, avendo meno di sei anni, non sono tenuti ad indossare la mascherina).