Cresce la rete Bni a Rimini: negli ultimi dodici mesi scambiato un volume di affari di 3 milioni di euro

In un momento storico di fortissimi criticità per il tessuto economico (dalla pandemia di Covid-19 fino alla guerra in Ucraina con conseguente inflazione e costi delle materie prime alle stelle), gli imprenditori e i professionisti della provincia di Rimini fanno sistema per trovare nuove occasioni di sviluppo e far crescere ulteriormente le loro aziende. Il mondo del networking riminese ha registrato negli ultimi anni passi in avanti importanti. Sono attualmente quattro, in provincia, i Capitoli della rete Bni ( (il più grande business networking al mondo con 290mila iscritti, più di 11mila solo in Italia): il Regina (Cattolica e Valconca), Ermes (Rimini), Valmarecchia (Rimini, Santarcangelo, Verucchio), Valmarecchia (Comuni dell'alta Valmarecchia) per un totale di circa 100 imprenditori e professionisti che si riuniscono settimanalmente per incrementare il proprio volume d’affari attraverso il passaparola, ovvero lo scambio di referenze qualificate, che diventa in questo modo un efficace strumento di marketing. Negli ultimi dodici mesi, i quattro Capitoli riminesi hanno generato un volume di scambio di affari pari a tre milioni di euro. Intanto altri due progetti sono attualmente in cantiere: si tratta della nascita dei Capitoli Polaris (Bellaria-Igea Marina) e Nautilus (Riccione).

Tra i coordinatori dei Capitoli romagnoli (nove in totale) c'è Davide Venturi, Area e Assistant Director Bni per Romagna e Marche ed Executive Director per l'Umbria.”Le opportunità offerte a chi decide di aderire alla rete Bni in questo momento sono tante – spiega Venturi -, specialmente in una fase di crisi economica, le relazioni qualificate sono una risorsa fondamentale. Bni offre poi l'accesso ad un Crm relazionale (Bni Connect) che permette di entrare in contatto con 290mila imprenditori o professionisti di tutto il mondo. A ciò sia aggiunge la valorizzazione e il potenziamento della propria rete di contatti, l'utilizzo di una piattaforma di learning (Bni Business Builder) unica nel suo genere: il tutto finalizzato al miglioramento delle strategie di marketing e all'accrescimento dei volumi di affari. Tra le figure più ricercate al momento vi sono notai, legali, consulenti fiscali, esperti del settore marketing e It”.

“Io stesso – prosegue Venturi – ho cominciato la mia esperienza in Bni nel 2016 in una maniera certamente insolita, entrando fin da subito non come membro ma come Assistant Director. Nel 2018 ho di fatto contribuito a lanciare tre Capitoli nella provincia di Rimini. Da lì è cominciato un percorso che mi ha portato a diventare Regional Executive Director a Perugia e, oggi, Area Director in Romagna e Marche. La mia è la storia di un imprenditore che, avvicinatosi al mondo Bni per far crescere il proprio business, si è ritrovato poi a cogliere una splendida opportunità personale e professionale, diventando un consulente nel campo del marketing relazionale e strategico. Per questo motivo la Region Romagna è oggi aperta a persone che fanno lavori di consulenza o a persone che vorrebbero misurarsi con questo tipo di esperienza, entrando in qualità di Director anziché da membri”.

Tra i casi delle aziende che hanno 'combattuto' l'avanzare della crisi grazie a Bni, c'è quello della Cooperativa Ital Tetti, che attualmente vanta un proprio rappresentante in tre dei Capitoli riminesi e un rappresentante nei Capitoli di Marche e Umbria. Dal 2017, anno di ingresso di Ital Tetti in Bni, l'azienda ha quintuplicato il fatturato, raddoppiando i collaboratori.