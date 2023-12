Crisi d’impresa: il punto sullo strumento della composizione negoziata dopo due anni di attività

La Camera di commercio della Romagna ha organizzato il convegno “Lo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa - Il punto dopo due anni di attività”, che si terrà martedì 12 dicembre, dalle 14.45 alle 17.30, a Rimini al Museo della città (via dei Cavalieri, 22 - Spazi Ala nuova). Il convegno ha lo scopo di fare il punto della situazione, dopo due anni dall’introduzione di questo strumento, dando voce ai protagonisti del sistema camerale e ai singoli professionisti che a vario titolo sono impegnati nella composizione delle crisi d’impresa.

“La composizione negoziata della crisi di impresa è una procedura volontaria che possono attivare gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna -. Lo scopo della procedura è di prevenire la liquidazione delle imprese e di sostenerle ai fini del risanamento aziendale. L’obiettivo del convegno è quello di promuovere l’utilizzo di questo strumento, facendone comprendere le opportunità, primi fra tutti i costi contenuti, i tempi certi e la continuità aziendale. Soprattutto, però, vogliamo promuovere la cultura della prevenzione, nelle imprese, ma anche nei creditori. Questo strumento, infatti è ancora più efficace se rende tutti consapevoli che se le crisi d’impresa sono affrontate tempestivamente, in molti casi possono trovare soluzione in un percorso di negoziazione dagli esiti favorevoli per ciascuna parte”.

Il programma prevede l’apertura dei lavori da parte del presidente camerale, Carlo Battistini, a cui seguiranno gli interventi con il punto di vista e la voce: del sistema camerale con Sandro Pettinato, vice segretario generale di Unioncamere italiana; della Commissione regionale, con Mirella Bompadre, commercialista in Bologna e presidente della Commissione costituita presso la Camera di commercio di Bologna; di un esperto, con Marco Tognacci, commercialista in Rimini e professore a contratto dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze aziendali.

A seguire, Luca Dal Prato, commercialista in Forlì e Tutor didattico presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna, illustrerà le novità legislative, giurisprudenziali e di prassi intervenute nell’ultimo anno Prima della chiusura dei lavori sarà dato spazio al dibattito. L’evento è moderato da Adriano Rizzello, responsabile Affari Legali della Camera di commercio della Romagna.