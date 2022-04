La crisi morde e i Riminesi chiedono sempre più mutui alle banche, +10% rispetto allo scorso anno

Secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nel primo trimestre 2022 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Rimini è aumentato del 9,6% rispetto al medesimo periodo del 2021, arrivando a 164.344 euro; l’incremento è il secondo più alto registrato nella regione. Se a livello regionale gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, in media, 145.825 euro, in aumento rispetto allo scorso anno (+3,8%), guardando i dati a livello provinciale emerge che l’area che ha registrato la crescita più importante è quella di Piacenza (+11,6%, 130.042 euro), seguita da Rimini (+9,6%, 164.344 euro) e Reggio Emilia (+8,4%, 135.017 euro). Continuando a scorrere la graduatoria dell’Emilia-Romagna si posizionano Modena (+7,8%, 144.068 euro), Parma (+7,5%, 146.487 euro), Forlì-Cesena (+3,8%, 140.711 euro) e Bologna (+0,3%, 157.057 euro). Valori in calo, invece, per la provincia di Ravenna (-2,3%, 131.296 euro) e quella di Ferrara (-2,5%, 115.946 euro).

Sempre a livello regionale, il trimestre è stato caratterizzato dal calo dell’età media degli aspiranti mutuatari che in Emilia-Romagna è scesa a poco più di 36 anni e mezzo (erano quasi 40 anni appena 12 mesi fa) e dall’aumento delle richieste di mutui per la prima casa che, nella regione, arrivano l’82% delle domande di finanziamento totali (+14 punti percentuali). Sul fronte dei tassi si registra l’aumento di quelli fissi e oggi, secondo le simulazioni di Facile.it, un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa.