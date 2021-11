Da Riccione a Golosaria 2021 per rappresentare l'eccellenza della pasticceria italiana

Dal 6 all'8 novembre torna a Milano la rassegna ideata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, e avrà come tema "Il Gusto della Colleganza". L'evento si svolgerà presso il MiCo - Milano Convention Center e vedrà tra i protagonisti i migliori produttori d'Italia, oltre ad un ricco palinsesto di eventi. Tra i partecipanti sarà presente anche Pasticceria Tommasini di Riccione che, dopo essere stata inserita all'interno della guida "Il Golosario", è stata invitata a partecipare alla 16° edizione dell'evento "Golosaria 2021": "Per noi è un onore rappresentare l'eccellenza della pasticceria italiana a Golosaria 2021" ha dichiarato Francesco Tommasini, fondatore nel 2017 del piccolo laboratorio di viale Ceccarini 153, nel cuore della Riccione che vive tutto l'anno.

"Essere riconosciuti da esperti in materia di gusto, come Paolo Massobrio, per noi è una conferma importante" ha continuato, "significa che l'attenzione nella scelta di materie prime, l'innovazione che cerchiamo di portare nel settore della pasticceria e la passione che dedichiamo alla soddisfazione dei nostri clienti è chiara e visibile a tutti". Il Golosario è infatti un'istituzione in materia di "cose buone" e ogni anno seleziona i migliori produttori, tra negozi e boutique del gusto. Pasticceria Tommasini ha attirato l'attenzione del giornalista Paolo Massobrio grazie ai soffici lievitati, ai delicati dolci e ai dessert di pasticceria classica e moderna che ogni giorno vengono preparati all'interno del laboratorio. Le novità di Pasticceria Tommasini In occasione di Golosaria 2021, presso lo stand F101, Pasticceria Tommasini porterà alcune novità in anteprima in previsione del Natale 2021: i panettoni artigianali. Verrà inoltre presentata la linea di lievitati in vasocottura.