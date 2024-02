Delegazione dal Giappone in visita al Caar: "Colpiti dalla qualità dei nostri prodotti"

Giornata riminese per la delegazione arrivata dal Giappone, precisamente dalla Prefettura di Ibaraki, ospite del Caar – Centro Agro Alimentare Riminese per lo sviluppo della missione organizzata nel Paese del Sol Levante dalla Regione Emilia Romagna che coinvolge la rete d’impresa Emilia Romagna Mercati. Insieme al presidente del CAAR, Gianni Indino e al direttore del mercato riminese, Cinzia Furiati, anche l’assessora all’Agricoltura del Comune di Rimini, Francesca Mattei, il presidente del FOR di Cesena, Alessandro Giunchi e il direttore del CAL di Parma, Giulietta Magagnoli hanno accolto la delegazione guidata dal Governatore della Prefettura giapponese di Ibaraki, Kazuhiko Oigawa e dai membri del consiglio, composta da circa 40 persone tra imprenditori e importatori del settore alimentare e dell’ortofrutta.

“Una mattinata di lavoro e di relazioni molto importante per tutti – ha detto il presidente del CAAR, Gianni Indino – in cui abbiamo avuto modo di fare visitare la nostra struttura ai nostri ospiti, che sono rimasti molto colpiti sia dalla qualità dei prodotti agroalimentari del territorio, sia dalla tecnologia applicata alla lavorazione del pesce che abbiamo all’interno della nostra struttura. La delegazione giapponese, che arriva nella nostra Regione interessata sia ai prodotti enogastronomici, sia a quelli tecnologici e al settore motori, ha mostrato particolare interesse e curiosità. Dopo la visita al CAAR, la delegazione si è spostata nel centro storico di Rimini dove ha visitato i principali monumenti, dall’arco d’Augusto al ponte di Tiberio, passando per la Domus del Chirurgo e il Teatro Galli. Un tour di eccellenze che li ha affascinati, destando al contempo molta curiosità tra i riminesi presenti in centro. Infine, tutti a pranzo in un noto ristorante con specialità marinare, per concludere al meglio una proficua giornata di approfondimento delle potenzialità di mercato per nuovi scambi commerciali, ma anche di promozione turistico-culturale del territorio”.