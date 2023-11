Disco verde anche dall'assemblea dei soci di Cherry Bank, la Banca Valconca pronta alla fusione

Disco verde anche da parte dell’assemblea dei soci di Cherry Bank e ora si può procedere con la fusione. Il futuro della Banca Popolare Valconca è ormai definito. Restano solo da concludere gli ultimi passaggi burocratici, che avverranno indicativamente entro la fine del mese di dicembre: il prossimo traguardo sarà quello della stipula dell’atto notarile di fusione e la determinazione della data di efficacia dell'operazione. A quel punto si concluderà anche il mandato dei commissari straordinari Francesco Fioretto e Livia Casale. Durante lo scorso fine settimana l’assemblea straordinaria dei soci della Banca Popolare Valconca ha approvato il progetto di fusione con il voto favorevole di circa il 96% dei soci intervenuti.

“Abbiamo lavorato per cercare la più alta adesione all’assemblea – spiegano i commissari straordinari - abbiamo cercato di stimolare la partecipazione con una puntuale informazione. La volontà era quella di un voto consapevole. E dal risultato possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto, siamo contenti dell’ampia partecipazione. Poi il voto è stato quasi un plebiscito, il 96% dei soci intervenuti ha espresso voto favorevole”.

In un anno di lavoro i commissari hanno quasi portato a termine il loro lavoro. “Quello che intravediamo all’orizzonte è il migliore scenario, perché ci ha consentito di portare al traguardo la banca nella sua interezza. La banca verrà fusa in tutto il suo perimetro, era importante poi proseguire la presenza sul territorio. Per noi questa operazione è stata ciò che speravamo”, aggiungono Fioretto e Casale.

A livello di governance, dopo la fusione in Cherry Bank rimarranno in carica gli organi sociali della incorporante. Invece, per quel che concerne l'organigramma, questo è ancora in corso di valutazione. Al livello di direzione centrale, sicuramente la nuova banca dovrà effettuare delle scelte una volta divenuta efficace la fusione.