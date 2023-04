Divertimento e adrenalina per il sabato de "Le Befane" all'insegna della "Be Asta"

Tre sessioni 'combattutissime' per accaparrarsi all'incanto, a suon di punti accumulati sulla propria fidelity card, i premi in palio. E' andato in scena sabato il secondo appuntamento dell'anno con Be Asta, l'appassionante l'iniziativa promossa da Le Befane Shopping Centre e riservata ai titolari della Be-Fan Card. Nelle tre sessioni della giornata sono state centinaia le persone che, complessivamente, hanno giocato, divertendosi a rilanciare a suon di 'punti' per ottenere l'oggetto dei propri desideri.

Il valore del montepremi della giornata è stato di 3.500 euro e i premi più contesi, come da tradizione, sono stati quelli legati alla tecnologia - tablet, TV - ma soprattutto le Gift Card de Le Befane da 20, 50 e 100 euro. Sono serviti infatti 2750 punti per portarsi a casa una delle due TV Unieuro in palio, ma 2560 per uno dei Lenovo Tab Unieuro; 2400 per una delle Gift Card Le Befane da 100 euro, e poi 1100 punti per la borsa a tracolla Liu Jo, 1200 per la padella Benedetta Rossi Kasanova, 1100 per le bottiglie di vino di Signorvino. U

na parure collana e orecchini Stroili è stata battuta a 985 punti, mentre 950 sono serviti per una valigia Chic. 600 infine i punti per potersi portare a casa una scatola di Lego Creator. Ben 2840 invece i punti necessari per conquistare la Gift Card Le Befane da 250 euro. E per chi non ha vinto niente? Alla fine di ciascuno dei tre turni d'asta è stata estratta una Gift Card Le Befane da 50 euro, assegnata solo a chi non si era aggiudicato nessun premio durante l’asta. L'ultimo appuntamento 2023 con Be Asta si terrà sabato 2 dicembre.