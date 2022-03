Sei in cerca di un nuovo lavoro? Torna il Laboratorio sulle tecniche di ricerca attiva, sarà gratuito

Torna il Laboratorio sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro a partecipazione gratuita. Dopo il successo della prima edizione, tornano tre nuovi appuntamenti dal 18 al 30 marzo dalle 9 alle 13 per scoprire come utilizzare il web per la ricerca del lavoro. Tre appuntamenti per imparare a creare un buon curriculum, ad utilizzare le piattaforme per cercare annunci e “sfruttare” i vari social e i servizi on line. Il corso è rivolto a donne residenti o domiciliate in provincia di Rimini non occupate. Il laboratorio è rivolto soprattutto a donne sopra i 45 anni, a bassa scolarità e con figli minori.

“Purtroppo, a causa della pandemia nel 2021 il 98% di chi ha perso il lavoro è donna – ha spiegato Barbara Di Natale, consigliera e delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini - I dati Istat parlano chiaro: su 101 mila nuovi disoccupati, 99 mila sono donne. La pandemia ha allargato il problema della disparità di genere. Ecco perché abbiamo deciso organizzare questo laboratorio per le donne disoccupate. Hanno la priorità le donne over 45 ma è rivolto anche a chi è alla ricerca della prima occupazione”.