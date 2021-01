Due chef e due brigate si mettono assieme per un delivery a quattro mani

Due chef, due brigate e due differenti modi di vivere la cucina per un delivery a quattro mani. In un periodo caratterizzato da forti limitazioni agli spostamenti, Silver Succi e Mariano Guardianelli, rispettivamente chef del Quartopiano Suite Restaurant e del ristorante stellato Abocar Due Cucine, hanno deciso di avvicinarsi. Lo faranno con un delivery e take away a quattro mani, per ricreare quella contaminazione che, in una cucina di ricerca e sperimentazione, è linfa vitale.

“Una delle cose di cui sentiamo maggiormente la mancanza in questo strano periodo, oltre al contatto fisico e visivo con il cliente, è la distanza tra noi chef – spiegano Silver e Mariano -. La mancanza di uno scambio, di una contaminazione, che generalmente si compie negli eventi ‘live’ a quattro mani, che è stimolo a sperimentare sempre cose nuove. Vogliamo quindi avvicinarci per rivivere e ricreare quelle sensazioni che ci mancano tanto, per continuare a fare quello che sappiamo fare meglio: stupire”. Per un weekend la cucina del Quartopiano e quella di Abocar si uniranno, la passione dei loro chef si fonderà per dare vita ad una proposta direttamente a casa propria. Sei piatti, cinque portate, oltre agli immancabili dolcetti di Carnevale. Delivery e take away saranno disponibili in numero limitato sia a pranzo che a cena nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio, con prenotazione necessaria entro le 12:00 (per il pranzo) e le 18:00 (per la cena) del giorno precedente. I piatti sono a temperatura controllata; sarà sufficiente seguire poche e semplici istruzioni per gustarli nella versione originale. E’ possibile infine abbinare il vino dalla Cantina del Quartopiano, una selezione curata dal sommelier Fabrizio Timpanaro