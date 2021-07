Welfare, sostegno, opportunità e formazione per turismo, commercio e servizi

La crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid ha colpito seriamante molti settori mettendo in difficoltà soprattutto chi lavora nel turismo, nel commercio e nei servizi. Per andare incontro a questi lavoratori Ebter Ente Bilaterale Territoriale Emilia Romagna offre ottime opportunità con il welfare dei dipendenti per non lasciare nessuno solo di fronte alle difficoltà.

L'Ente, che ha competenza regionale, promuove e gestisce a livello locale iniziative di formazione e qualificazione dei lavoratori, di sostegno temporaneo al reddito dei lavoratori, di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I servizi erogati da Ebter possono essere utilizzati da imprese che applicano integralmente il Ccnl Turismo oppure il Ccnl Terziario Distribuzione Servizi ed i contratti integrativi in regola con le condizioni associative ed i versamenti previsti dallo Statuto ed i dipendenti delle stesse aziende. L’impresa infine, deve necessariamente avere sede di lavoro nel territorio dell’Emilia-Romagna.

Ebter è costituito dalle strutture regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs Uil e Confesercenti.

I servizi offerti da Ebter

Welfare Contrattuale : contributi per il sostegno alle persone in tema di Salute, Famiglia, Cultura e Trasporto Pubblico

: contributi per il sostegno alle persone in tema di Salute, Famiglia, Cultura e Trasporto Pubblico Fondo Sostegno al reddito : interventi per il mantenimento occupazionale o in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, risoluzione consensuale e/o termine del rapporto di apprendistato, attività di assistenza fiscale, formazione del lavoratore ed accesso alle prestazioni .

: interventi per il mantenimento occupazionale o in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, risoluzione consensuale e/o termine del rapporto di apprendistato, attività di assistenza fiscale, formazione del lavoratore ed accesso alle prestazioni Formazione : Ebter organizza ogni anno corsi gratuiti rivolti esclusivamente ai lavoratori dipendenti e seminari gratuiti rivolti sia ai lavoratori dipendenti che agli imprenditori .

: Ebter organizza ogni anno corsi gratuiti rivolti esclusivamente ai lavoratori dipendenti e seminari gratuiti rivolti sia ai lavoratori dipendenti che agli imprenditori Commissioni paritetiche mercato del lavoro e visti di conformità: Commissione di Conciliazione per comporre rapidamente le vertenze di lavoro e Commissione Paritetica che fornisce il parere di conformità in materia di apprendistato.

Commissione di Conciliazione per comporre rapidamente le vertenze di lavoro e Commissione Paritetica che fornisce il parere di conformità in materia di apprendistato. Sicurezza sul lavoro: Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) e promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) e promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Fondo straordinario di solidarietà: per i danni atmosferici per le imprese e i lavoratori colpiti da particolari calamità naturali

Come accedere ai servizi di Ebter

Per aderire all’Ente sia per le imprese del Turismo che per le imprese Terziario Distribuzione e Servizi, occorre registrarsi e compilare l’apposito modulo web che è presente sul sito ebter.it

L'adesione all'Ente Bilaterale si attiva effettuando il primo versamento. Per quanto concerne invece le percentuali di quota contribuiva da versare ad Ebter a carico dell’impresa e del lavoratore, le condizioni variano da settore a settore, così come le modalità di versamento delle quote tramite F24, che sono tutte informazioni verificabili sul sito www.ebter.it/come-aderire/

Ebter Ente Bilaterale Territoriale Emilia Romagna del commercio, turismo e servizi è sempre al fianco degli imprenditori e dei dipendenti.