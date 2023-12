L'economia provinciale regge, ma tante incertezze per il 2024. "Siamo in una fase complessa"

La Camera di commercio della Romagna ha presentato i dati dati dell’Osservatorio economico, aggiornati con gli scenari Prometeia. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta nella sede camerale a Rimini sono intervenuti Carlo Battistini, presidente camerale, Jamil Sadegholvaad, Sindaco del Comune di Rimini e Marco Maria Mattei, Direttore della Sede di Rimini del Dipartimento di Scienze Aziendali e Vicepresidente di Sede della Scuola di Economia e Management di Rimini. Ha coordinato l’incontro Simona Mulazzani, giornalista.

Il quadro che è possibile delineare a fine anno è caratterizzato da un contesto macroeconomico che resta fortemente incerto. L’economia mondiale sta rallentando e le prospettive di crescita sono condizionate dalle forti tensioni geopolitiche e dalla decelerazione dell’attività economica mondiale. L’inflazione nei paesi avanzati è in diminuzione ma ancora superiore agli obiettivi della politica monetaria che rimane quindi restrittiva. I rischi per la stabilità finanziaria in Italia beneficiano del miglioramento delle condizioni del sistema bancario e del basso livello di indebitamento del settore privato, ma il contesto macroeconomico resta incerto. Oltre alla debolezza dell’economia globale, pesano l’alto livello di debito pubblico, anche se in gran parte in mani italiane.

I dati

Il tessuto imprenditoriale provinciale è costituito da 34.683 imprese attive (sedi), in calo rispetto al 2022 (-1,8%). L’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 103 imprese attive ogni mille abitanti (89 in Emilia-Romagna, 87 in Italia). La metà delle imprese attive (il 50,3% per l’esattezza) sono imprese individuali, mentre le società di capitale, pari al 24,2% del totale, rappresentano una quota progressivamente crescente. Riguardo alla dimensione d’impresa, ben il 92,4% del sistema imprenditoriale provinciale è costituito da aziende con meno di 10 addetti. In diminuzione anche il numero delle imprese artigiane (9.608 al 30/09/2023, -2,9% sullo stesso periodo dell’anno precedente), così come il numero delle imprese cooperative (276 al 30/09/2023, -1,1% annuo).

Le start-up innovative a fine novembre 2023 risultano 93 (-10,6% annuo); la maggior parte delle stesse (65 unità) opera nel macrosettore dei Servizi. Riguardo ai principali settori, al 30/09/2023 si contano 2.379 imprese agricole attive, in diminuzione rispetto al medesimo periodo del 2022 (-4,3%); in termini di produzione, le prime stime riportano cali decisi per l’Olivo (-70%) e moderati per la Vite (-10%).

Stabili, invece, le imprese attive del comparto Pesca e acquacoltura (188 unità). Nel Mercato ittico all’ingrosso di Rimini, nel periodo gennaio-settembre 2023, si rileva un aumento delle quantità commercializzate (+5,8% sui primi nove mesi del 2022) ed una crescita del valore del pescato (+8,5%), che risulta pari a 6,9 milioni di euro.

I risultati relativi all’Industria manifatturiera, derivanti dall’indagine congiunturale della Camera della Romagna (rivolta a imprese con più di 9 addetti), al terzo trimestre 2023, sullo stesso trimestre dell’anno precedente, sono negativi per le variabili analizzate: -4,5% la produzione, -1,3% il fatturato, -21,0% gli ordini interni e -12,7% la domanda estera. Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti) la produzione, pur confermando il trend positivo (+6,7%), risulta in ridimensionamento dal secondo trimestre 2022. Con riferimento ai principali comparti del Manifatturiero riminese, essi appaiono ancora tutti in terreno positivo, tranne Prodotti in metallo (-1,8%). Inferiori al dato medio le performance produttive dei comparti Alimentare (+4,4%), Abbigliamento e accessori (+5,0%), Legno e Mobili (+3,2%); superiori, invece, la dinamica di Chimica e plastica (+9,1%), Elettronica (+10,3%), Meccanica (+10,2%) e Altre industrie (+18,5%). In tale contesto si inserisce la crescita della dinamica occupazionale degli ultimi 12 mesi (+5,8%). In merito, infine, alla struttura produttiva, si rileva una riduzione della consistenza delle imprese manifatturiere attive al 30/09/2023 (-3,1%, 2.458 unità), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel settore edile (5.098 unità a fine settembre 2023) si riscontra una flessione annua del numero di imprese attive (-4,1%); stessa dinamica per il relativo volume d’affari nel terzo trimestre dell’anno, in parte dovuto alla rimodulazione del cosiddetto Superbonus fiscale: -1,4% rispetto all’analogo periodo del 2022 (indagine congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna).

Per ciò che concerne il Commercio al dettaglio, le vendite nel terzo trimestre 2023, in termini tendenziali, risultano in aumento (+1,3%), grazie sia al comparto alimentare (+0,6%) sia a quello non alimentare (+1,0%); riguardo alla dimensione, si riscontrano numeri positivi per la media e grande distribuzione (nell’ordine, +3,7% e +2,9%) e negativi per la piccola (-0,7%). In termini di numerosità, le imprese attive del Commercio al dettaglio (4.677 unità al 30/09/2023) risultano in calo (-3,9% annuo), così come la consistenza delle imprese nel settore del Commercio nel suo complesso (ingrosso, dettaglio e riparazioni autoveicoli), che conta, al 30/09/2023, 8.436 imprese (-2,8% rispetto al 30/09/2022).

Nei primi nove mesi dell’anno crescono lievemente le esportazioni in provincia di Rimini (pari a 2.296,2 milioni di euro): +0,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, inferiore alla variazione regionale (+1,4%) e nazionale (+1,0%). Il dato relativo al 3° trimestre, però, risulta essere negativo: -5,9%, infatti, rispetto a luglio-settembre 2022. Analizzando ora l’intero periodo dell’anno in corso (gennaio-settembre 2023), riguardo ai principali prodotti, aumentano le esportazioni delle macchine utensili e per la formatura dei metalli (+4,8%, 16,4% del totale), degli articoli di abbigliamento (+8,5%, 14,5%), delle navi e imbarcazioni (+9,8%, 13,2%), degli altri prodotti alimentari (zucchero, cacao, condimenti vari, pasti pronti, alimenti dietetici) (+10,8%, 4,5%) e degli elementi da costruzione in metallo (+17,9%, 3,8%); calano, invece, le esportazioni delle altre macchine di impiego generale (forni, caldaie, condizionatori, distributori automatici) (-5,7%, 7,4% del totale), degli apparecchi per uso domestico (-0,9%, 3,9%), delle bevande (-2,6%, 3,0%), degli articoli di maglieria (-7,9%, 2,4%) e degli altri prodotti in metallo (contenitori, imballaggi, infissi, porte) (-33,2%, 2,2%). Per ciò che concerne i principali Paesi, in crescita l’export verso la Spagna (+1,4%, 4,2% del totale), in flessione verso gli Stati Uniti (-1,8%, 14,2%), il Regno Unito (-6,6%, 9,0%), la Francia (-1,2%, 8,0%) e la Germania (-7,9%, 6,8%).

Riguardo al Turismo, le imprese attive dei Servizi di Alloggio e ristorazione (4.723 unità al 30/09/2023) risultano in diminuzione rispetto al 30/09/2022 (-1,4%). Positivi, invece, i dati provvisori relativi al movimento turistico che, nel periodo gennaio-ottobre 2023, rilevano una crescita annua degli arrivi del 5,3% (3.422.255 unità) e delle presenze dello 0,5% (14.105.190 unità). Migliori, in tale contesto, i risultati della clientela straniera rispetto a quella italiana: +1,9% gli arrivi italiani e -3,4% le presenze nazionali, +18,3% gli arrivi stranieri e +13,2% le presenze estere. In calo, invece, nel terzo trimestre, il fatturato dell’intero settore (-0,8% rispetto al terzo trimestre 2022, come risulta da indagine congiunturale Unioncamere E-R).

Le imprese attive nel settore “Trasporti di merci su strada” risultano in calo annuo del 7,0% (522 unità al 30/09/2023), analogamente alla dinamica del settore principale, Trasporti e magazzinaggio (891 unità, -4,2%). Positivi invece, nel periodo gennaio-ottobre 2023, i dati sul movimento passeggeri all’aeroporto Fellini di Rimini: +29,4% di arrivi (130.805 unità) e +30,5% di partenze (131.472 unità).

I dati ISTAT Forze di lavoro relativi al 2° trimestre 2023 (media annua trimestrale) rilevano per la provincia di Rimini:

- un tasso di attività 15-64 anni (70,4%) inferiore al dato regionale (74,1%) e maggiore della media nazionale (66,1%);

- un tasso di occupazione 15-64 anni (64,8%) minore del dato regionale (70,4%) e superiore a quello nazionale (60,8%);

- un tasso di disoccupazione 15 anni e più (7,7%) più alto della media regionale (4,9%) e in linea con quella nazionale (7,8%);

- un tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni (30,8%) nettamente superiore a quello dell’Emilia-Romagna (17,4%) e dell’Italia (22,9%).

In crescita le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni nel periodo gennaio-ottobre 2023 (3,3 milioni di ore): +16,5%, infatti, rispetto ai primi dieci mesi del 2022. Nello specifico, aumenta sia la CIG ordinaria (+16,7%), che costituisce la maggioranza delle ore autorizzate (76,3%), sia quella straordinaria (+55,4%, 23,7% del totale) mentre si azzera la CIG in deroga. Il manifatturiero è il settore che assorbe la stragrande maggioranza delle ore autorizzate (92,7% del totale), seguito, a debita distanza, dalle Costruzioni (3,9%); entrambi risultano in deciso aumento (+35,6% l’Industria manifatturiera, +41,1% il settore edile).

Proseguendo, positivo il saldo attivazioni-cessazioni (dato destagionalizzato) dei rapporti di lavoro dipendente nel periodo gennaio-luglio dell’anno in corso: +2.466 unità, con 54.239 attivazioni (-3,4% su gennaio-luglio 2022) e 51.773 cessazioni (-7,6%). Un cenno, poi, alle dimissioni volontarie, che nel riminese, nel primo semestre 2023, hanno caratterizzato 6.931 rapporti di lavoro dipendente (il 17,9% delle cessazioni complessive); nel confronto col primo semestre 2022, si rileva un calo delle stesse pari al 4,9%.

Come sostegno economico di contrasto alla povertà, nel periodo gennaio-ottobre 2023 sono 3.121 i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità del Reddito di Cittadinanza, con un importo medio mensile di 500 euro (+2,7% sull’importo medio mensile 2022); 647 nuclei familiari hanno percepito, invece, la Pensione di Cittadinanza, con un importo medio mensile di 303 euro (+7,7% sull’importo medio mensile 2022).

Riguardo all’andamento del Credito, al 30/09/2023 i prestiti totali ammontano a 8.573 milioni di euro, di cui il 56,4% erogato alle imprese. Rispetto al 30 settembre 2022 si registra una diminuzione del 2,8% dei prestiti concessi; nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese (-4,2%) e quelli alle famiglie (-0,9%). Se, da un lato, il calo verso le imprese si accentua, dall’altro, la flessione dei prestiti alle famiglie rappresenta una vera e propria svolta, dopo molti anni caratterizzati sempre da variazioni tendenziali positive. Per ciò che concerne i prestiti alle imprese, risultano in flessione quelli verso il manifatturiero (-1,5%), le Costruzioni (-2,2%) e i Servizi nel complesso (-5,4%). Si evidenzia, poi, un calo dei depositi (-6,3%, 10.993 milioni di euro al 30 settembre 2023), iniziato da quasi un anno. L’incidenza delle sofferenze sui prestiti totali, al secondo trimestre 2023, risulta pari all’1,7% (Emilia-Romagna e Italia: 1,3%), con un trend in progressivo calo; stessa dinamica per il tasso di deterioramento del credito rilevato in provincia a fine settembre 2023 (1,1%, 1,7 nel terzo trimestre 2022).

In relazione al Fondo di Garanzia per le PMI, i dati più recenti dicono che in provincia di Rimini, nel periodo aprile-giugno 2023, sono state accolte 323 operazioni di finanziamento (8,8% del totale regionale), con un aumento congiunturale del 13,3% (285 operazioni a gennaio-marzo). L’importo finanziato complessivo del 2° trimestre ammonta a 61 milioni di euro (+36,9% in termini congiunturali) mentre l’importo finanziato medio risulta di 189mila euro (219mila euro in Emilia-Romagna, 192mila euro in Italia).

In tale contesto si inserisce il discorso relativo all’inflazione sul territorio, misurata dall’indice Istat Nic (prezzi al consumo per l’intera collettività). Sulla base di tale indice, la variazione tendenziale media per il capoluogo di Rimini (estendibile all’intera provincia) nel periodo gennaio-ottobre 2023 è stata pari a +6,3% (Emilia-Romagna: +6,3%, Italia: +6,7%), con un trend costantemente in discesa da inizio anno (ad eccezione della ripresa di aprile); a conferma, a gennaio (+9,7%) e a ottobre (+1,3%) si registrano le variazioni positive, rispettivamente, più alta e più bassa dei primi dieci mesi. La maggiore crescita annua dei prezzi (periodo gennaio-ottobre 2023) riguarda la voce “prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+10,6%), in rallentamento (da +13,2% di gennaio a +6,4% di ottobre); a seguire, “abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (+9,0%), al cui interno spicca la voce “energia elettrica, gas e altri combustibili” (+5,4%), entrambe in fortissimo ridimensionamento, partendo da un deciso incremento ad inizio anno (nell’ordine, +35,5% e +66,6% di gennaio) fino ad arrivare ad una sensibile diminuzione a fine periodo (rispettivamente, -19,3% e -38,8%).

In base alle ultime previsioni Prometeia (rilasciate a ottobre), a fronte di un 2022 archiviato con un incremento del 4,4%, per il 2023 si stima una crescita annua del valore aggiunto (a prezzi base e costanti) pari allo 0,6% (+0,8% Emilia-Romagna, +0,8% Italia), in calo rispetto a quanto previsto negli scenari precedenti (+1,1%, luglio scorso). A livello settoriale, tra le due stime (ottobre e luglio) si registrano poche differenze per l’Agricoltura (-4,5%, rispetto al -4,6% precedente) e l’Industria (-3,6%, -3,8% in precedenza); qualche differenza, seppur lieve, si riscontra per i Servizi (+1,5%, dal +1,8%) mentre lo scostamento vero e proprio riguarda le Costruzioni (+0,3%, rispetto al +4,7% stimato in precedenza). Per il 2024 si conferma l’aumento del valore aggiunto che, sulla base delle ultime stime, dovrebbe segnare una variazione annua del +0,4% (+0,5% in Emilia-Romagna, +0,3% in Italia).

"Il sistema sta vivendo una fase complessa"

“I dati mostrano che il sistema economico-produttivo del territorio Romagna - Forlì-Cesena e Rimini sta vivendo una fase complessa, analoga per molti aspetti ai livelli regionale, nazionale, e internazionale, contrassegnata da segnali di rallentamento più accentuati nelle aree colpite dall’alluvione di maggio. Le previsioni più aggiornate relative al trend del valore aggiunto complessivo del nostro territorio per il 2023 sono in terreno positivo, ma orientate al ribasso rispetto a quelle precedenti e stimano un incremento annuo inferiore al dato regionale e nazionale, aumento confermato anche nel 2024, con una variazione percentuale simile a quella del 2023. L’obiettivo dovrà essere quello di recuperare il gap della produttività per addetto nei confronti dei dati regionali e nazionali – ha commentato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. In questa fase di rallentamento, ritengo che la risposta non possa essere la riduzione degli investimenti, ma, al contrario, le imprese più avvedute possono concentrarsi sulle strategie per rafforzare la propria posizione sui mercati dopo un triennio di crescita impetuosa. Si tratta di programmare gli investimenti in innovazione (tecnologie digitali, big data, AI, sostenibilità energetica), che migliorano la produttività. Tema sul quale la Camera è fortemente impegnata con iniziative e progetti, anche in collaborazione anche con altre Istituzioni, per supportare lo sviluppo di imprese e territorio”.

“Le aziende si governano con i numeri, le relazioni umane e una chiara visione strategica rispetto alle sfide che ci attendono. Voglio congratularmi con la Camera di commercio perché le iniziative volte a diffondere la conoscenza dei numeri e degli andamenti prospettici, come l’Osservatorio, possono aiutare concretamente le imprese a prendere le decisioni di investimento in modo più consapevole – ha dichiarato Marco Maria Mattei, direttore della sede di Rimini del Dipartimento di Scienze Aziendali e vicepresidente di Sede della Scuola di Economia e Management di Rimini –. Sicuramente il tessuto economico della Romagna è solido e mostra un trend storico di lungo periodo positivo. In dieci anni il fatturato aggregato delle società di capitali, a valori corretti per l’inflazione, è passato da 32,7 miliardi di euro del 2013 a 45 miliardi del 2022. Nello stesso arco temporale è aumentata la capitalizzazione delle imprese romagnole (i patrimoni netti aggregati a valori correnti aumentano da 16 miliardi del 2013 a 23,2 del 2022) mentre si sono significativamente ridotte le passività (da 56 miliardi a 37,4). Sostenibilità, intelligenza artificiale e calo demografico sono le sfide del nostro presente e del prossimo futuro, che obbligheranno le imprese a cambiamenti radicali. La dimensione aziendale diviene quindi una variabile nuovamente critica, perché sarà sempre più indispensabile essere sufficientemente grandi da poter sperimentare modelli innovativi e sopportare il costo delle inevitabili sperimentazioni sbagliate”.

“Il Report presenta di fatto dati speculari per le province di Rimini e Forlì-Cesena, nel senso che, al di là delle naturali differenziazioni dovute alle caratteristiche sociali ed economiche dei singoli territori, il dato complessivo è composto di luci e ombre – ha dichiarato Jamil Sadegholvaad, sindaco del Comune di Rimini –. Specifico però un elemento: è il quadro nazionale e internazionale ad essere completamente in chiaroscuro a causa di una fase di transizione come quella attuale che, dopo la pandemia, ha pochi precedenti negli ultimi due secoli. In questo contesto, considero il quadro per il nostro territorio sostanzialmente di tenuta, a partire ad esempio dal settore turistico, con una crescita di arrivi e presenze turistiche nel 2023 in provincia di Rimini, pur in presenza di un sensibile rallentamento all'indomani della drammatica alluvione di maggio che ha avuto pesanti ripercussioni in quel mese e nei due successivi sulle prenotazioni alberghiere. A consentire un bilancio, seppur di poco, positivo è la crescita del turismo estero: alimentare questo segmento significa ancora una volta, parlare di aeroporti. Così come dobbiamo continuare ad investire e a credere sul fieristico e congressuale, alla luce dei dati da record che ci sta consegnando Ieg”.