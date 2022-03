Enea Bastianini sceglie la scuderia Pritelli per il suo merchandising

Si arricchisce ancora la scuderia di Gruppo Pritelli con un nuovo campione che si unisce ai tanti che hanno già scelto l’azienda di Cattolica per l’ideazione, la produzione e la distribuzione delle collezioni ufficiali, dall’abbigliamento agli accessori. Si tratta del riminese Enea Bastianini, classe 1997, fresco vincitore della prima gara del campionato di MotoGP in Qatar. Dopo aver vinto il titolo Mondiale Moto2 nel 2020, Bastianini nel 2021 ha esordito in MotoGP, conquistando ben due podi nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e nel Gran Premio dell’Emilia Romagna e chiudendo la stagione all’undicesimo posto della classifica generale.

“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di questo risultato – dichiara Maurizio Pritelli, Ceo e fondatore del Gruppo – che conferma ancora una volta la nostra attitudine e vocazione a interpretare il mondo dei piloti e del motociclismo. E siamo doppiamente orgogliosi perché Enea Bastianini è figlio di questa terra, della terra dei motori, e si aggiunge a una squadra divenuta in questi anni sempre più rilevante e prestigiosa di cui fanno parte racing team, campioni del mondo e leggende della MotoGP: la sua collezione sarà a disposizione dei tifosi già nelle prossime settimane”.

Le collezioni Gruppo Pritelli ad oggi contano numerosi campioni delle due ruote, tra cui Fabio Quartararo, Marc Marquez, Alex Marquez, Jorge Martin, Andrea Dovizioso, oltre a miti amatissimi della MotoGP come Marco Simoncelli e Nicky Hayden e i team Ducati, Honda HRC e Respol e Sic 58 Squadra Corse. Un’offerta unica per i fan e gli appassionati di tutto il mondo che possono così trovare in un unico portale tutti i prodotti dei loro idoli e i tantissimi articoli ufficiali MotoGP.