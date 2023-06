Enrico Aureli (Scm Group Spa) è il nuovo Presidente dell'Associazione Costruttori Italiani Macchine per il Legno

Enrico Aureli, vicepresidente Scm Group (Rimini), è il nuovo presidente di Acimall per il triennio 2023-2026. Al suo fianco Raphaël Prati (Chief Marketing & Communications Officer di Biesse, Pesaro) scelto da Aureli come vicepresidente. Succedono a Luigi De Vito (direttore generale Scm Group, Rimini) e Marianna Daschini (amministratore delegato Greda, Mariano Comense), rispettivamente presidente e vicepresidente per il triennio 2020-2023. L'assemblea della associazione dei costruttori italiani di tecnologie per l’industria del mobile e del legno, riunitasi nella sede di Assago (Milano), ha dunque ratificato all'unanimità le indicazioni emerse dal consiglio direttivo.

Enrico Aureli – 49 anni, sposato, due figli – dopo la laurea in Ingegneria gestionale conseguita presso il Politecnico di Milano, inizia il suo percorso professionale in Aetna Group (Robopac e Ocme) di cui è amministratore delegato dal 2011. Dal 2008 siede nel consiglio di amministrazione di Scm Group, approfondendo le sue competenze nel mondo delle tecnologie per il legno, da sempre pilastro della storia di famiglia. Siede nel consiglio direttivo di Ucima (Unione costruttori italiani macchine per il confezionamento e l'imballaggio), di cui è stato presidente dal 2016 al 2020.

Aureli, dopo aver ringraziato l'assemblea per la fiducia accordata, si è complimentato con Luigi De Vito e l’intero consiglio direttivo per aver efficacemente guidato Acimall nell’ultimo periodo. "Sono orgoglioso di rappresentare un settore che ha radici così importanti e moltissimo ancora da esprimere sia a livello nazionale che internazionale", ha detto Aureli ringraziando gli imprenditori presenti. "Io, il vicepresidente Raphaël Prati – che voglio ringraziare per avere accettato il mio invito a condividere con me questa sfida – e tutto il consiglio direttivo di Acimall continueremo a lavorare nel segno della continuità, impegnandoci per dare alle imprese i servizi e le opportunità di fare sistema che una moderna associazione imprenditoriale deve garantire. Un impegno che richiederà progetti di sempre più ampio respiro e una vicinanza forte e costante con tutti coloro che hanno scelto di condividere i valori di Acimall".