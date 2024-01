Epifania, Confesercenti: "La Befana dà una spinta ai saldi. Spesa media di 67 euro"

La Befana dà una piccola spinta ai saldi. Secondo la Confesercenti di Rimini quest’anno oltre un cittadino su due – il 56% - ha onorato la tradizione dell'Epifania facendo trovare a figli e nipoti un regalo in occasione dell’ultimo giorno delle festività natalizie. "E funziona la sinergia con i saldi invernali, partiti ieri in Emilia-Romagna", continua Confesercenti, spiegando che un consumatore su quattro – il 25% - ha approfittato dell’inizio delle vendite di fine stagione per mettere “nella calza” un prodotto o un accessorio moda. È quanto emerge dalla consueta indagine condotta da IPSOS per Confesercenti su un panel di consumatori.

Le “calze” sono state meno numerose rispetto allo scorso anno (quando aveva onorato la tradizione il 65% degli italiani), ma decisamente più pesanti: "La spesa media per dolcetti e piccoli giochi è stata circa 67 euro, in netto aumento rispetto ai 58 euro del 2023. A far crescere il valore della calza, quest’anno, è stata non solo l'inflazione, ma anche una maggiore propensione a scegliere un gioco (29% del campione, contro il 21% dello scorso anno) da affiancare ai classici dolcetti, che restano un must per il 44% degli intervistati", riferisce Confesercenti.