Gli esperti di e-commerce: "Innovarsi e credere nel digitale, con la crisi il 23% delle imprese chiuderà"

Il settore del commercio rischia di non sopravvivere alla crisi energetica. Se da una parte le grandi imprese, soprattutto nel settore industriale nel 2022 batteranno il record nell’export, quelle più piccole (in particolare commercio, ristorazione e servizi sociali) rischiano di non sopravvivere alla crisi energetica. L’allarme è emerso dalle dichiarazioni rilasciate il 27 ottobre scorso da Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, in occasione della presentazione dei dati economici al 31 agosto 2022 relative alle province di Forlì-Cesena e Rimini.

"Sulla base dei dati comunicati dalla Camera di Commercio e dalle previsioni Prometeia, il 2022 è l'anno con cui anche l’economia locale torna pressappoco ai livelli pre-Covid – dichiara Filippo Bacciocchi, marketing manager di The Space -. Purtroppo però per il 2023 è attesa un’inversione di tendenza, con un valore aggiunto che, sulla base delle ultime stime, dovrebbe segnare una variazione annua purtroppo negativa. La nostra imprenditorialità, composta da tantissime imprese del settore Commercio (22,9% del totale delle imprese attive), deve essere supportata non solo da provvedimenti governativi, che auspichiamo e che sono assolutamente necessari. Ma, a nostro avviso, anche da azioni concrete per stimolare l'utilizzo di strumenti digitali per approcciare in maniera innovativa i mercati di riferimento. Mi riferisco al commercio elettronico che in Romagna è utilizzato solo dal 5,2% delle aziende del settore commercio, una percentuale davvero bassa. Il motivo? Ce ne possono essere diversi. Con "The Space Tour" stiamo portando sul territorio un messaggio, composto di tre elementi. Oggi come oggi avere una strategia digitale è fondamentale, perché non è più possibile pensare di affrontare i mercati locali, nazionali e internazionali con gli approcci classici. Servono delle competenze ma soprattutto tanta analisi e studio. Chi sta partecipando ai nostri incontri gratuiti, riservati a imprenditori ed e-commerce manager, se ne sta rendendo conto. Mostriamo casi concreti, che abbiamo seguito in agenzia, evidenziando quali sono i principali errori che si commettono e con quali strumenti, invece, è possibile evitarli e avere un e-commerce ottimizzato dunque profittevole. Non si tratta solo di salvare il fatturato dell’anno in corso, bensì di gettare le basi per dare futuro alla propria azienda”.

La prossima tappa di "The Space Tour" è prevista a San Giovanni in Marignano giovedì 10 novembre presso il Riviera Golf Resort dalle 17 alle 19 con un aperitivo finale (ingresso gratuito previsa registrazione su www.thespacetour.it). Un'occasione per ascoltare e interagire direttamente con Niccolò Forcellini, fondatore e CEO di The Space e Filippo Bacciocchi, marketing manager di diverse realtà in ambito digitale tra cui The Strategy, The Space e Tellem, che gestisce più di 300 e-commerce.