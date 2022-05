Gli esperti di mercati finanziari e Crypto si ritrovano a Rimini, nasce il Bitcoin Pizza Day

Il primo “Bitcoin Pizza Day” è stato organizzato grazie al contributo volontario dell’ecosistema di Bitchainrimini e Innovabilita, con il patrocinio del Museo Temporaneo Umberto Boccioni (Tumb) di Morciano di Romagna, al Ristorante “Nettuno” di Rimini, in partnership con: Cake Defi, Inbitcoin, Bitcoinpeople, Coinlex, Decentra, Academy, Rbb Lab, Blockchain, Caffè, Makern, Villaggio Bitcoin, Takamaka.Io, e le associazioni Zeinta Di Borg e il Fablabrimini.

Sabato 21 maggio, dalla mattina alla sera, si svolgerà una giornata tra amici e professionisti del mondo dei mercati finanziari e Crypto, esponenti di spicco di questa nuova economia. “Nel 2022, il “Bitcoin Pizza Day” approda a Rimini. Ed è un anniversario storico per la città, infatti l'americano Laszlo Hanyecz aveva utilizzato la moneta virtuale per acquistare 2 pizze alla catena “Papa Johns”, esattamente il 22 maggio 2010 - spiegano gli organizzatori -. In quell’occasione aveva usato 10.000 bitcoin del valore di 43 dollari. Ad oggi, equivalgono a circa 300.000.000 euro. Dopo tanto tempo dall'ultima pizzata a San Marino con “Bitcoin Romagna”, abbiamo deciso di ritrovarci a Rimini, sul mare, anche per ricordarci quanto siano importanti i piccoli gesti della convivialità”.