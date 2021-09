Eventi e meteo favorevole allungano la stagione estiva: alberghi ancora aperti

Eventi che animano il territorio, condizioni meteo favorevoli e mancanza di "rumors" su poissibili ulteriori restrizioni dovute alla pandemia. Questa la ricetta che, secondo VisitRimini, sta prolungando la stagione estiva 2021. "Rispetto allo scorso anno - spiega la società di promocommercializzazione - la situazione è migliorata se si pensa che di questi tempi, purtroppo, già si parlava di restrizioni che hanno segnato un improvviso stop alle vacanze in Italia e ancor prima in tutta Europa". I dati indicano che "Questa seconda metà del mese di settembre performa meglio anche in relazione all’andamento storico, in cui puntualmente con l’inizio delle scuole, finiva la stagione. Oggi invece le cose stanno cambiando: le prenotazioni proseguono fino almeno al weekend del 26 con la conseguenza che molti alberghi sono ancora aperti e tutta la filiera turistica continua ad offrire i suoi servizi, garantendo l’immagine della città vivace e godibile, anche senza le temperature da solleone".

Secondo VisitRimini "Le ragioni probabilmente sono molteplici e possono essere in parte ricondotte alle nuove tendenze turistiche dovute alla ben nota situazione. In particolare, però, per Rimini, possiamo aggiungere alcuni elementi, che, in modo evidente, incidono sull’estensione della stagione. In primis il bel tempo che, tranne negli ultimi giorni, ha illuminato di sole la riviera riminese, poi sicuramente va considerata la promozione massiccia che è stata fatta da più parti per raccontare Rimini come méta di vacanza anche oltre l’estate. Ma, a detta degli albergatori, la parte del leone sull’attrattività, in questa seconda metà di settembre, è data dagli eventi: in coincidenza con le date del Gran Premio di San Marino e della riviera di Rimini (19 settembre) e Rimini Wellness (24-26 settembre), continuano le prenotazioni delle camere. A completare la panoramica ricordiamo il battage attivato per l’apertura del nuovo Fellini Museum e la ricca offerta culturale ed eventistica che ha segnato un’accelerazione proprio nel mese di settembre 2021".