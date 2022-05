Ex Ogr, si intravede all'orizzonte un piano di rilancio dello stabilimento. Sospeso lo sciopero in agenda

A seguito dell'incontro di venerdì (6 maggio) nella sede della Prefettura di Bologna, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti hanno sospeso lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori ex Ogr Componenti ora Omc Trenitalia Bologna ed ex Ogr ora Omcl Trenitalia Rimini. Alla riunione presieduta dal Prefetto ed alla presenza della Questura, dell'assessorato ai Trasporti dell'Emilia-Romagna, dei vertici di Trenitalia e Trenitalia-Tper sono stati condivise le basi per la definizione di accordi che potranno tutelare produzione ed occupazione nelle officine di Trenitalia Omc dell’Emilia-Romagna.

Nel garantire il mantenimento dei volumi occupazionali negli stabilimenti di Bologna e Rimini, verrà internalizzato il secondo livello di manutenzione dei materiali Rock e Pop di Trenitalia-Tper nell'officina di Trenitalia Omc di Bologna, valorizzando il know-how tra le due Società. Per l'Omcl di Rimini si prospetta un percorso di riconversione nel medio periodo con nuove e diverse lavorazioni.

"Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti - scrivono in una nota congiunta - nella positività del percorso iniziato ribadiscono la necessità di trovare un accordo a livello aziendale integrando quanto sopra con assunzioni di personale per Bologna ed investimenti e valorizzazioni infrastrutturali per Rimini, aspetti imprescindibili per la parte sindacale. Per tutte queste ragioni le Organizzazioni Sindacali hanno sospeso lo sciopero lasciando aperta la vertenza".