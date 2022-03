L'export ha chiuso il 2021 in forte ripresa. "Ma la guerra in Ucraina innescherà una nuova crisi"

Bene l'export nel riminese. Nel 2021 le esportazioni in provincia di Rimini sono state pari a 2.630 milioni di euro, con un incremento del 17,7% rispetto al 2020, superiore alla variazione regionale (16,9%) ma inferiore a quella nazionale (+18,2%). Positivo è il recupero della perdita verificatasi nel 2020 (-13,8% annuo), con un valore dell’export che raggiunge livelli superiori di quelli del 2019 (+1,4% la variazione 2021-2019).

L’analisi trimestrale diffusa dalla Camera di Commercio della Romagna rileva come tutti e quattro i trimestri del 2021 facciano segnare un aumento tendenziale (rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente); il più alto si registra nel secondo trimestre (+51,5% su aprile-giugno 2020) mentre quello minore si verifica nel primo (+4,0% rispetto a gennaio-marzo 2020).

Nel 2021 aumentano in modo deciso le esportazioni dei principali prodotti: +16,7% i macchinari e gli apparecchi meccanici (29,1% del totale), +58,7% i mezzi di trasporto (12,4%), di cui +56,3% le navi e imbarcazioni (11,7%), +13,7% i prodotti alimentari e le bevande (8,7%), +7,2% i prodotti in metallo (7,0%), +47,6% gli apparecchi elettrici (6,1%) e +17,2% gli articoli in gomma e materie plastiche (5,2%). L’eccezione è rappresentata dagli articoli di abbigliamento (14,0% dell’export), in calo del 2,5%.

I principali Paesi di destinazione delle esportazioni risultano, nell’ordine, gli Stati Uniti (14,8% del totale), la Francia (9,1%), la Germania (8,3%), il Regno Unito (6,2%), la Spagna (4,2%) e la Polonia (3,9%); sono gli Stati Uniti a registrare la maggiore variazione annua (+46,3%), a cui seguono Spagna (+24,0%), Francia (+17,8%), Germania (+11,7%), Polonia (+11,6%) e Regno Unito (+6,0%).

In tale contesto, le importazioni dell’anno 2021 ammontano a 1.181 milioni di euro (+32,3% sul 2020). Positivo, infine, il saldo commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni) registrato nel 2021, e pari a +1.450 milioni di euro, in crescita dell’8,0% rispetto a quello del 2020.

“I dati dell’export nel 2021 confermano la dinamicità del nostro sistema imprenditoriale, il gradimento dei nostri prodotti a livello internazionale e la buona capacità competitiva del nostro sistema produttivo. Gli scambi con l'estero, e in particolare le esportazioni, rappresentano una componente fondamentale per la nostra economia in quanto generano nuovo valore e sono anche una grande opportunità per promuovere l'apertura e l'attrattività dell'intero sistema territoriale – dichiara Roberto Albonetti, Segretario generale della Camera di commercio della Romagna –. Purtroppo, il conflitto Russia-Ucraina sta causando un brusco cambiamento dello scenario internazionale e desta forte preoccupazione. La durata e gli esiti della guerra influenzeranno molto l’economia europea e, quindi, quella italiana. Le ripercussioni economiche e sociali vanno, infatti, ad aggiungersi alle preesistenti difficoltà legate all’innalzamento del costo delle materie prime e delle fonti energetiche e potrebbero innescare una nuova crisi economica".