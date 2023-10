Export in lieve calo, in difficoltà agricoltura e manifatturiero. Migliora il reddito delle famiglie

I dati previsionali per il 2023 (Scenari Prometeia di ottobre) per la provincia di Rimini rilevano un incremento del valore aggiunto pari allo 0,6% (in termini reali, a prezzi costanti anno 2015), in ridimensionamento rispetto a quello previsto lo scorso luglio (+1,1%), inferiore al dato sia regionale (+0,8%) sia nazionale (+0,8%); la variazione 2023, inoltre, risulta essere decisamente più bassa di quella stimata per il 2022 (+4,4%). A livello settoriale si stima una crescita della ricchezza prodotta nelle costruzioni (+0,3%) e nei servizi (+1,5%) e una diminuzione nel manifatturiero (-3,6%) e nell’agricoltura (-4,5%). Per il 2024 è previsto un aumento del valore aggiunto dello 0,4%.

L’export per il 2023, invece, è previsto in lieve calo (-0,2%) (sempre in termini reali, a prezzi 2015), diversamente dalla variazione positiva precedente (+2,7%), in misura comunque inferiore alla flessione regionale (-1,8%) e nazionale (-1,8%); in tale contesto, il 2022 si dovrebbe chiudere con un +4,3%.

Migliora nel 2023, rispetto alla scorsa previsione (+5,0%), il reddito disponibile delle famiglie (+5,4% la relativa variazione annua), elaborato a prezzi correnti, con un trend leggermente inferiore a quello regionale (+5,6%) ma uguale alla stima nazionale (+5,4%). Previsto invece al ribasso, rispetto al dato di luglio (26.400 euro), il valore aggiunto per abitante, pari a 26.200 euro (a prezzi reali); questo continua a risultare più contenuto rispetto a quello dell’Emilia-Romagna (33.200 euro) e dell’Italia (27.300 euro).

Sul fronte del mercato del lavoro, nel 2023 la provincia di Rimini sarà caratterizzata da un tasso di attività (70,0%) e di occupazione (65,6%), da un lato, sostanzialmente in linea con i tassi del 2022 (rispettivamente, 69,9% e 65,4%), dall’altro, entrambi migliori del contesto nazionale (nell’ordine, 66,4% e 61,3%) ma peggiori dello scenario regionale (73,8% e 70,2%); dal canto suo, il tasso di disoccupazione si ridurrà di 0,2 punti percentuali (6,3%, dal 6,5% del 2022), con un valore più alto di quello dell’Emilia-Romagna (4,8%) ma inferiore a quello dell’Italia (7,7%).

Infine, nel 2023 la produttività per addetto (60.900 euro), prevista in diminuzione rispetto all’anno precedente (61.000 euro), risulta ancora inferiore a quella degli ambiti territoriali di riferimento (72.800 euro in Emilia-Romagna, 68.600 euro in Italia).

“Il Fondo monetario internazionale, all’inizio della settimana scorsa, nell’aggiornamento del World Economic Outlook ha scritto che la crescita globale rallenterà dal 3,5% del 2022 al 3,0% quest’anno e al 2,9% nel 2024, ben al di sotto della media storica (2000-2019) del 3,8%. Questo rallentamento riguarda anche il nostro Paese, il cui Pil, prevedono, crescerà dello 0,7% sia quest’anno che il prossimo, con un taglio rispetto alle previsioni pubblicate precedentemente. Anche secondo Bankitalia, l’economia mondiale rallenta e le tensioni geopolitiche, accentuate dai recenti attacchi terroristici in Israele, pesano sull’evoluzione del quadro congiunturale globale. Non è importante tanto la crescita quantitativa della produzione, il PIL, che tutti gli osservatori continuano a guardare, bensì il valore aggiunto per addetto, che misura la produttività, cioè lo sviluppo vero – ha commentato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Nel 2023 il Pil in Romagna è in lieve aumento anche se ancora inferiore rispetto al dato regionale e nazionale. Abbiamo però basi importanti da cui partire: ogni anno vengono depositati nelle nostre province circa 100 brevetti e oltre 700 marchi; le start up innovative sono quasi 150. Oggi, inoltre, le imprese si presentano non solo come il luogo della produzione di beni e servizi, ma anche come il luogo della conoscenza, della ricerca, della formazione. La Camera della Romagna si propone di sostenere il sistema economico locale cambiando e innovando a sua volta, applicando l’intelligenza artificiale alla semantica, ChatGPT al registro imprese, le app ai bandi; ma soprattutto stando vicino alle oltre 72.000 imprese. L’innovazione e la tecnologia sono la chiave per un futuro di più elevata qualità”.