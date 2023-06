Le famiglie restano lo zoccolo duro dei turisti in Riviera e vanno a caccia di offerte dettagliate

Sono stati presentati, presso la Facoltà di Economia del Turismo di Rimini, i dati dell’Osservatorio Adrias Online, raccolti da gennaio a maggio 2023, sull’andamento delle richieste di prenotazioni alberghiere in Riviera Romagnola per l'estate 2023. Coppie e famiglie sempre in testa con l’80% del totale dei contatti. Il 57% di chi è interessato a una vacanza in Romagna è costituito da donne e il 58% proviene dalla Lombardia. Più della metà vuole soggiornare per una settimana ma aumenta il trend della destagionalizzazione, con la crescita delle prenotazioni nei week-end anche in bassa stagione. Ad oggi si è raggiunto circa il 31% di quelle previste per tutta la stagione. Sovrapponendo i dati dell’Osservatorio 2023 alle analisi del 2022, si osserva che vi è stato un incremento delle prenotazioni pari al + 2,5%.

Il 57% di chi effettua le richieste di prenotazioni sono donne, mentre il 58% proviene dalla Lombardia. L’80% dei preventivi vengono preparati per gruppi o famiglie composte da almeno due persone adulte; mentre il 73% dei turisti ha un bambino, a conferma che la Riviera resta meta richiesta in particolare dalle famiglie. Il 51% di chi invia una richiesta di prenotazione è interessato a un soggiorno di una settimana, il 29% di due, mentre il 19% prenota per il week-end.

Incrociando i dati analizzati con i comportamenti degli utenti che navigano sul sito Entrainhotel.com - il portale degli alberghi della Riviera Adriatica con centinaia di strutture iscritte - emerge che, in fase di scelta e prenotazione, per l’80% degli utenti è molto importante trovare offerte coerenti con la precisa tipologia di vacanza alla quale sono interessati. Il 71% delle persone che consultano un’offerta desidera che sia molto dettagliata e fornisca informazioni anche sulla località. Tra queste una descrizione generale dell’hotel e dei suoi servizi, le recensioni dei turisti e le indicazioni sulla posizione sono le informazioni che la maggior parte degli utenti vogliono trovare immediatamente. Prezzo, seguito da categoria e località sono invece i filtri che in fase di ricerca e selezione vengono più di frequente impostati. Per scegliere se inviare o no una richiesta di preventivo, le foto fanno la differenza per il 40% degli utenti.