Fare rete e aiutare le nuove leve imprenditoriali, il network si ritrova per fare business in spiaggia

Con i piedi sulla sabbia ma con la voglia di fare business insieme: questa è la Romagna che si dà da fare, divertendosi. Venerdì 1 settembre dalle ore 18.30 all’Ultima Spiaggia di Bellaria (via Abbazia 9, Bellaria) Equipe, network di imprenditori e liberi professionisti nato nella cittadina romagnola 10 anni fa, organizza un incontro per condividere un modo diverso di fare business. Lo scopo è ambizioso: puntare a creare la prima rete in Romagna per imprenditori/trici e liberi professionisti che aiuti le nuove leve imprenditoriali a fare rete e a sviluppare le proprie idee di business.

“Nessuno di noi da solo è come noi insieme” è il mantra che tiene unito il network, fondato da Santino Curcetti e Gianluca Bolognesi, imprenditore edile il primo e commercialista il secondo. I due fondatori si sono conosciuti 13 anni fa in quanto membri di un altro business network. Hanno voluto crearne uno tutto loro chiamandolo “Equipe” e inserendo realtà imprenditoriali della zona e fuori zona. Un network aperto a tutti coloro che vogliono mettere al servizio le proprie competenze per lavorare bene insieme.

Oggi sono 25 gli iscritti appartenenti a tutte le categorie imprenditoriali che ogni venerdì di fine mese si incontrano nell’ufficio di coworking, con sede in Bellaria, per condividere idee e progetti che rispondano ai cambiamenti repentini del mercato. L'eco della presentazione del nuovo progetto ha raggiunto anche l'Emilia tant'è che diversi imprenditori emiliani si sono mostrati entusiasti per un eventuale collaborazione futura col il network di impronta romagnola.

L’obiettivo comune è dare più visibilità ai membri del gruppo, far crescere il fatturato di ognuno di loro, creare nuovi strumenti per connettere ancora di più i liberi professionisti, soprattutto giovani, che si approcciano per la prima volta al mercato e hanno bisogno di guide. Equipe e il suo staff vi aspettano il prossimo venerdì all'Ultima Spiaggia di Bellaria per condividere con voi le proprie idee e farsi conoscere al pubblico in una location unica in una serata professionale ma al tempo stesso leggera e allegra.