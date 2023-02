Federconsumatori apre un nuovo sportello a Bellaria, sarà a disposizione un avvocato

Federconsumatori, Federazione nazionale di consumatori e utenti, fondata nel 1988, è un’associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendo in essere attività di sostegno, formazione, informazione e tutela dei diritti tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti. Attraverso un’articolata rete di sportelli, distribuiti sull’intero territorio, l’associazione, avvalendosi della competenza e della professionalità dei propri operatori, è in grado di fornire un tempestivo servizio di consulenza e prima assistenza legale per la risoluzione delle controversie afferenti i seguenti ambiti: Federconsumatori offre un servizio sui contenziosi in materia di telefonia, di utenze domestiche, gas, energia, acqua, rifiuti, canone tv, risarcimenti e indennizzi derivati da vacanza rovinata, contravvenzioni del codice della strada, contenziosi con artigiani, commercianti, banche, assicurazioni e finanziare, assistenza infortunistica e tutela del diritto alla salute, orientamento e consulenza al servizio amministratore di sostegno

Da martedì 21 febbario 2023 Federconsumatori renderà operativo uno sportello a Bellaria, presso la locale sede della Cgil, ubicata in via Dante 40 dove sarà presente per l’associazione, l’avvocata Maruska Santini. L’accesso allo sportello potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico, da concordarsi contattando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 il numero 0541 779989 – 0541 347452.