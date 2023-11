Federico Testarella nominato nuovo amministratore delegato del Gruppo Celli

Il Gruppo Celli, che si occupa della progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande e controllato da Ardian, annuncia la nomina di Federico Testarella come Amministratore Delegato. Angelos Papadimitriou mantiene il suo ruolo di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione. Federico Testarella ha una significativa esperienza nella gestione di aziende manifatturiere di tecnologia avanzata, acquisita ricoprendo negli ultimi 13 anni diversi ruoli all’interno del Gruppo Coesia, leader mondiale nelle soluzioni industriali e di packaging, da ultimo come Chief Executive Officer della Divisione Consumer Market Solutions. Prima di Coesia, Federico Testarella ha lavorato in McKinsey & Company collaborando con primari clienti industriali italiani ed internazionali. Originario di Narni (TR), Testarella ha studiato Ingegneria Meccanica all’Università La Sapienza di Roma e conseguito un MBA presso l’INSEAD.

Angelos Papadimitriou ha dichiarato: “A nome del Consiglio di Amministrazione, vorrei dare il benvenuto in azienda a Federico Testarella, un manager competente e dinamico che conosco bene. Federico vanta un’esperienza pluriennale nella gestione di business industriali internazionali di cui ha saputo accelerare lo sviluppo e la crescita. La sua nomina fa parte della decisione strategica del nuovo Consiglio di Amministrazione di aprire una nuova fase di solidità e di sviluppo per Celli, confermando ulteriormente il nostro impegno verso i clienti, i fornitori e i dipendenti del Gruppo”.

Marco Bellino, Managing Director Buyout, Ardian e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Celli, ha commentato: “Innovazione e sostenibilità sono valori condivisi tra Celli e Ardian. Siamo orgogliosi di accompagnare il gruppo ed il suo management team in questo nuovo capitolo della lunga storia di Celli. Con la nomina di Federico ad Amministratore Delegato, il Gruppo Celli si dota di un manager di grande talento. Sono certo che, grazie alla sua solida esperienza e visione strategica, Federico saprà guidare Celli in questa importante nuova fase di sviluppo”.

Federico Testarella ha dichiarato: “Sono onorato di unirmi a Celli e alla sua squadra, di investire nel gruppo e guidarne lo sviluppo. Celli è leader mondiale nel settore degli impianti per l’erogazione di bevande, che in 50 anni di storia ha fatto dell’innovazione, della qualità e della sostenibilità i suoi tratti distintivi. Insieme alla mia squadra lavoreremo per rendere il Gruppo Celli ancora più forte nei suoi mercati e per cogliere tutte le molteplici opportunità di sviluppo e crescita nei vari Paesi in cui operiamo, rendendo i nostri clienti, dipendenti e fornitori protagonisti della nostra crescita”.