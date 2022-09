Alla Fiera si è aperto il Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per Superfici

Ha preso ufficialmente il via martedì (27 settembre) l’edizione 2022 di Tecna, il Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per Superfici che animerà il quartiere fieristico di Rimini fino a venerdì. Tanti gli operatori, tra visitatori ed espositori, che hanno riempito gli spazi della fiera in occasione della prima giornata. Ad incorniciare il tutto, il convegno di apertura a cura degli organizzatori della manifestazione Acimac (Associazione Costruttori Italiani Macchine e Attrezzature per Ceramica) e Ieg (Italian Exhibition Group). Dopo i saluti di Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg, e Paolo Lamberti, presidente di Acimac, l’evento è stato dedicato al futuro del settore, nel tentativo di offrire visioni e prospettive per la crescita futura del comparto. Intitolato “How to make the future: visions and challenges", al convegno sono intervenuti Mattia Morolli, Assessore delegato ai lavori pubblici, edilizia scolastica, transizione digitale, cura e sviluppo dell’identità dei luoghi del Comune di Rimini, Paolo Lamberti, Rolando Lozano, General manager Grupo Lamosa Mexico, Abdallah Massaad, Ceo di Rak Ceramics, Luca Costi, Amministratore Delegato di Del Conca Group e Del Conca Usa, Abhishek Somany, Ceo di Somany Ceramics e Mike Newitt, Group Quality & Technical Manager di Brickworks Building Products. A chiudere la giornata è stato poi TecnAwards, evento a cura di Acimac e Ieg in collaborazione con la rivista Ceramic World Web che ha premiato i migliori investimenti tecnologici realizzati dalla clientela internazionale nel periodo 2020-2022.

Un ricco calendario di eventi che proseguirà anche negli altri giorni della manifestazione: la visita alla fiera ogni giorno può essere arricchita dalla partecipazione a tanti appuntamenti a tema tecnologie, innovazioni e sostenibilità.