Fiera e Università, Battistini (Camera di Commercio): "Il sindaco ha ragione, serve l'impegno di tutti"

“Ho letto con interesse, negli ultimi giorni, le dichiarazioni del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, su Fiera di Rimini e sul futuro del campus di Rimini dell'università di Bologna. La Giunta della Camera di commercio della Romagna intende convintamente sostenere questi due asset fondamentali per l'attrattività di Rimini e dell'intera Romagna". A dirlo è Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna.

"Ha ragione il Sindaco nell'affermare che è necessario l’impegno di tutti per raggiungere grandi traguardi ed assicurare un ulteriore sviluppo per l’intero territorio riminese - continua Battistini - Condividiamo la strategia indicata per IEG di perseguire, insieme a Comune e Provincia, la visione già tracciata da Lorenzo Cagnoni di investimenti per lo sviluppo puntando sulle proprie specializzazioni, ma anche cogliendo le opportunità esterne che si presenteranno. Anche per il consolidamento del sistema universitario a Rimini condividiamo l'idea di un rilancio di Unirimini che faccia perno sul sistema imprenditoriale del territorio. Investire sui sistemi universitari significa investire sulla conoscenza e sulla capacità di elevare il livello qualitativo dell’intero territorio, con attenzione anche per i nuovi percorsi di rigenerazione urbana che possono determinare una crescita infrastrutturale. Non c'è dubbio che siano questi due asset, l'attività fieristica e congressuale e gli insediamenti universitari, a rappresentare una porta spalancata verso i mercati internazionali, capaci di attrarre talenti ed opportunità per l’intero sistema imprenditoriale”.