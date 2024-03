La Fiera si prepara per Enada, tra gli stand attesi come ospiti Dario Hübner e Carmen Russo

Lo Stanleybet Group pronto all'evento fieristico dell'anno nell'universo del Gaming italiano. Enada Primavera 2024 sarà un grande palcoscenico per vedere dal vivo le grandi innovazioni del bookmaker. Enada Primavera, il principale evento nel panorama del Gaming nel sud Europa e nell'area mediterranea, sta per aprire le sue porte e lo Stanleybet Group non poteva mancare. Il bookmaker sarà presente dal 12 al 14 marzo 2024 presso la Fiera di Rimini, stand C3-040.

Questa partecipazione promette di essere davvero straordinaria e si evidenzia l'impegno nel portare avanti l'innovazione e la responsabilità nel settore del gaming. Lo Stanleybet Group darà l'opportunità di scoprire in anteprima le più recenti soluzioni sviluppate sfruttando le massime potenzialità dell'intelligenza artificiale. Progettate per elevare l'esperienza di gioco, queste soluzioni mantengono sempre al centro la sicurezza e la responsabilità.

Il bookmaker non si limita a innovare nel settore del Gaming, ma punta anche a farlo in modo sostenibile ed ecologico. Sarà possibile vedere tutta la gamma degli shop attraverso un design futuristico e un'etica eco-friendly.

La presenza dello Stanleybet Group all'Enada Primavera non è solo un'occasione per presentare le ultime novità, ma anche per ribadire l'impegno del bookmaker verso un futuro del Gaming più sicuro e responsabile per tutti.

E non è finita qui. Stanleybet, inoltre, è lieta di annunciare la presenza dell'ex calciatore e capocannoniere della serie A, Dario Hübner, che sarà ospite allo stand. In un evento speciale, mercoledì 13 marzo, alle ore 11:30, si terrà l'estrazione delle maglie autografate dallo stesso Dario Hübner. Divise del Brescia, maglie originali Garman, della stagione 2000-2001. A seguire, ancora emozioni con altri due grandi ospiti, protagonisti allo stand Stanleybet: Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, accompagnati dalla loro equipe di ballerine. La sera si continua con le celebrazioni, con un party esclusivo, sempre incentrato sule potenzialità dell'AI, che comincerà alle 22 al locale Coconuts, sul lungomare della riviera romagnola. Partecipazione solo su invito.

Appuntamento con lo Stanleybet Group all'Enada Primavera 2024, stand C3-040, per un'esperienza all'insegna dell'innovazione, della responsabilità e della passione per il Gaming.