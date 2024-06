Fiera leader da oltre 40 anni nella ceramica, Ieg rinnova la partnership fino al 2030 per Tecna

Ieg (Italian Exhibition Group) e Acimac (Associazione Costruttori Italiani di Macchine e Attrezzature per la Ceramica) avanti insieme fino al 2030 nel segno di Tecna, il salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per le superfici. La fiera leader da oltre 40 anni per le innovazioni di processo, per le attrezzature, l'estetica e il design per l'industria della ceramica e del laterizio allarga quindi il suo orizzonte: l'accordo prevede un rinnovo della partnership fino al 2030. I due partner coproprietari del brand hanno quindi deciso di mantenere per le tre edizioni successive a quella di quest'anno (quindi 2026, 2028 e 2030, sempre alla fiera di Rimini) lo stesso assetto di governance degli ultimi anni, per puntare a un'ulteriore crescita del brand.

"Abbiamo subito trovato le condizioni per il rinnovo per altri 6 anni - dichiara l'amministratore delegato di Ieg - Italian Exhibition Group Corrado Peraboni -. Entrambi crediamo molto in questa fiera e nelle sue prospettive di crescita. E per IEG, Tecna è un asset strategico della nostra divisione Green & Technology. Il nuovo format che ha esordito nel 2022, con il cambio di naming da Tecnargilla a Tecna, ha indicato la via, che intendiamo perseguire, per una fiera che possa consolidare la sua posizione di leadership nel settore, pur in uno scenario sempre più competitivo".

"La fiera di Rimini - sottolinea Paolo Lamberti, presidente di Acimac - da sempre è la vetrina mondiale delle soluzioni più innovative create all'interno del distretto di Sassuolo: una formula di successo, che Acimac e Ieg hanno rinnovato di edizione in edizione. Vogliamo continuare a farlo per una Tecna sempre più aperta, all'innovazione e al mondo, guardando al futuro. Ci attendono nuove sfide e altri anni entusiasmanti in cui vogliamo crescere. Ma ora focalizziamoci sull'imminente edizione 2024".

Tecna 2024 apre infatti le porte tra poco, il prossimo 24 settembre: il lay-out della fiera è quasi pronto, con oltre il 90% dello spazio totale già prenotato da mesi. Presenti i migliori brand del settore per ogni categoria merceologica provenienti sia dall'Italia, sia dagli altri paesi del mondo produttori di tecnologie, a conferma della radicata vocazione internazionale della manifestazione. Una vocazione confermata dal 40% degli espositori che provengono dall'estero e dalle decine di delegazioni di buyer selezionate in collaborazione con Italian Trade Agency attese a Rimini, molte delle quali arriveranno da fuori Europa.

Tre i percorsi tematici che attraverseranno i padiglioni della fiera: Innovation District, dedicato alle ultime novità e stimoli in ambito di Industria 4.0 con focus su digitalizzazione, soluzioni green e sostenibilità e logistica. All'interno dell'Innovation District troverà spazio anche l'area Start-Up, che nel 2022 ha riscosso grande successo. Finishing, percorso che manterrà il focus sulle aziende che, attraverso i processi di finitura e trattamento, consentono alle superfici di acquisire grande valore estetico oltre alla funzionalità, definendo ulteriormente i vantaggi della decorazione. Decortech, un'area speciale all'interno di Tecna nella quale si alterneranno interventi di aziende leader nei processi industriali per la decorazione digitale e la finitura, nelle materie prime, nei colori e nel design. All'interno di Decortech saranno così esplorati i principali trend dell'industria delle superfici di ultima generazione e della loro personalizzazione estetica.

In fase di definizione anche un ricco calendario di eventi che animeranno i 4 giorni della fiera. L'appuntamento è da martedì 24 a venerdì 27 settembre alla fiera di Rimini.