Fiere, da qui al 2024 al Palas in programma nove convegni internazionali

Dal simposio internazionale della fragola al congresso mondiale dell'eolico, fino al congresso europeo dell'acquacoltura: sono nove gli appuntamenti internazionali già in calendario per il prossimo quinquiennio al Palacongressi di Rimini. Malgrado il protrarsi dello stop ai grandi eventi dovuto alla pandemia, Italian Exhibition group e la sua divisione dedicata guarda avanti, programmando nel lungo termine il settore dei congressi internazionali. "Si tratta di un segmento della galassia Ieg che continua a rafforzarsi- spiega la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza- grazie anche alla rete di relazioni costruita negli anni dalla società leader nell'organizzazione di grandi eventi fieristici, in particolare nelle filiere dell'agroalimentare, del wellness, dell'energia e ambiente, del turismo".

Ad esempio, grazie al presidio della filiera dell'agro-alimentare, il Palacongressi ospiterà due meeting internazionali: l'International strawberry symposium, inizialmente previsto per il 2020, che si svolgerà in forma ibrida dall'1 al 4 maggio di quest'anno, e l'European symposium on poultry nutrition, in calendario dal 5 all'8 settembre 2022, con una previsione di 1.500 partecipanti, in uno scenario auspicabile di nuovo in presenza. Al settore dell'alimentare fa riferimento anche il World congress of the international union of food science and technology che il Palacongressi si è di recente aggiudicato insieme ad Aim per l'edizione in programma dall'8 al 12 settembre 2024. Mentre al tema ambientale e delle energie rinnovabili si rifanno infine alcuni appuntamenti congressuali ospitati nel biennio 2022-23: dal 28 al 30 giugno 2022 il World wind energy congress, dal 20 al 23 giugno 2023 l'annual Conference of the european association of environmental and resource economists. (Agenzia Dire)