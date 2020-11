Fiere, Gnassi a Di Maio: "I 200 milioni per il settore sono limitati senza un provvedimento Covid europeo"

Premialità per i Comuni che imboccano con decisione la strada dello sviluppo sostenibile, ma anche "precisione e radicalità" da parte del Governo nel sostenere il sistema fieristico nazionale. Sono i due messaggi che lancia il sindaco di Rimini Andrea Gnassi durante la cerimonia di inaugurazione di martedì mattina, rigorosamente online, dei saloni green organizzati da Italian Exhibition Group, Ecomondo e Key Energy. Da un lato, al ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, collegato in videoconferenza, Gnassi sottolinea che "i 200 milioni di euro di sostegno al sistema fieristico, senza un provvedimento Covid europeo, sono limitati e sbatteranno contro le norme europee del de minimis". Ieg, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, ha "l'ambizione di diventare un polo internazionale", anche attraverso il processo di integrazione "auspicabile" in corso con Bologna. Per "portare l'Italia- spiega- a essere forte nel sistema internazionale". Dall'altro lato il sindaco di Rimini sottolinea che "Ecomondo è un incubatore" di strategie per una "rivoluzione sostenibile", per "riempire di contenuti le azioni che governo, Regioni e Comuni possono mettere in campo".

Il Covid ha "messo in evidenza le fragilità dello sviluppo del secondo Novecento", prosegue, per cui ora i Comuni devono "imboccare in maniera forte e responsabile la strada della sostenibilità", come fatto da Rimini, i cui progetti sono stati riconosciuti come best practice da Onu e Ue. Una case history per la quale il sindaco invita in città i ministri Di Maio e all'Ambiente Sergio Costa, per "toccarla con mano". E con governo e Regioni, conclude Gnassi, a "riconoscere premialità a chi si è messo nella direzione della sostenibilità".