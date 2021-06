Fiere, Ieg lancia la Wellness network in tre continenti

Italian exhibition group porta nel mondo la sua expertise nell'industry del fitness. La società che riunisce i quartieri fieristici di RIMINI e Vicenza lancia infatti "Ieg wellness network" con eventi in tre continenti, Asia, Nord America ed Europa. Dunque fino a novembre Ieg accenderà l'entusiasmo di tutti i professionisti e appassionati di sport, fitness, wellness in tutto il mondo, riunendo le aziende dell'industria internazionale del settore, operatori, istruttori, catene di palestre, centri sportivi.

A Dubai con la summer edition di Dubai Muscle Classic il 16 e 17 luglio; a Rimini con il Riminiwellness dal 24 al 26 settembre; ancora a Dubai per Dubai Muscle Show e Dubai Active dal 28 al 30 ottobre, Dubai; infine in Messico per Mexico Active & Sport Expo dal 25 al 27 novembre, evento presentato ieri che si contraddistingue per il suo expertise internazionale d'eccellenza, anche grazie alla maxi joint-venture con Deutsche Messe con la sua società controllata Hannover Fairs Mexico. Con il duplice obiettivo di massimizzare opportunità e scambi commerciali e di promuovere lo sport, le attività all'aria aperta e stili di vita più sani in un unico grande annuale, l'expo messicano abbraccerà tutte le filiere interessate, nutrizione, abbigliamento e accessori, fitness, attrezzatura, salute e benessere, sport ed entertainment. (fonte Dire)