Novità alla guida della First Cisl Romagna, una riminese eletta nel ruolo di segretaria generale

Valentina Brandi, 39 anni, dipendente di Romagna Banca Bcc, giovedì 13 ottobre è stata eletta nel ruolo di segretaria generale di First Cisl Romagna, guiderà così il primo territorio in Italia per iscritti nel comparto Bcc e quinto territorio First Cisl a livello nazionale. L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario generale First Cisl Riccardo Colombani e del segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli.

Valentina Brandi, nata a Rimini, Rsa di RomagnaBanca dal 2017, è diventata referente nazionale dal 2019 di Generazione 4.0, un progetto di sviluppo organizzativo che coinvolge i più giovani sindacalisti della First Cisl nazionale. E’ componente della segreteria First Cisl Romagna da novembre 2021 e componente di segreteria del gruppo Cassa Centrale Banca da febbraio 2022.

Nella segreteria sarà coadiuvata da Roberta Scarpellini (Unicredit) e da Riccardo Lelli (Intesa SanPaolo) nel completamento del mandato congressuale, ricevuto lo scorso 30 novembre 2021 da Stefano Manzi, segretario First Cisl Romagna da febbraio 2017 e ora dimissionario poichè segretario aggiunto della First Cisl Emilia Romagna.

Tutta la First Cisl Romagna esprime il più sentito ringraziamento a Stefano Manzi, amico e segretario uscente, per aver contribuito con forza e determinazione, durante tutti i suoi mandati, a guidare e consolidare la Federazione Territoriale oltre a programmare con tenacia il futuro dell’organizzazione. E a Valentina Brandi e alla sua segreteria esprimono auguri di buon lavoro.