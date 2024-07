FlixBus consolida l’offerta a Rimini e lungo la Riviera romagnola per facilitare l'arrivo dei turisti

Con l’estate, FlixBus torna a offrirsi come soluzione di viaggio per raggiungere Rimini e la Riviera romagnola. In questo modo, la società intende contribuire alla promozione del territorio supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, basato sull’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e indipendente dall’auto privata. Oltre a Rimini, in Riviera FlixBus raggiunge Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Igea Marina, garantendo collegamenti diretti con vari centri della sua rete internazionale, talvolta anche di notte. A Rimini gli autobus FlixBus fermano in ben cinque fermate: una presso il Centro Studi di Via Fada e quattro lungo il litorale, in Piazzale Gondar e presso le località Marebello, Rivazzurra e Miramare che, coerentemente con la volontà di supportare il turismo incoming e contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio locale, sarà collegata per tutta l’estate con oltre 80 città in Italia e all’estero.

A livello nazionale, Rimini potrà beneficiare di nuovi arrivi da grandi città italiane come Milano, dove la frequenza delle corse sale da 10 a 24 alla settimana, Roma, con un aumento da 5 a 13 corse settimanali, o Ancona, dove le corse aumentano da 27 a 50 alla settimana. Aumentano la frequenza settimanale anche sui collegamenti con città come Venezia, Verona, Padova, Pescara, Napoli e Salerno. Rimini conferma inoltre il ruolo di hub strategico per le rotte internazionali di FlixBus in Italia: fra i grandi centri oltreconfine, Lugano e Zurigo sono collegate fino a sette volte alla settimana, mentre Monaco di Baviera, Francoforte e Stoccarda fino a cinque: sarà così ancora più facile, per la Riviera, accogliere nuovi flussi turistici provenienti dalla Svizzera e dalla Germania.

Vengono ampliati i collegamenti anche col resto della provincia: ad esempio, verso Riccione e Cattolica arriveranno fino a 14 corse a settimana da Milano e fino a sette da città come Roma, Venezia, Verona, Padova, Napoli e Salerno. Igea Marina sarà raggiungibile sei volte a settimana da Roma e Perugia, mentre Misano Adriatico è collegata fino a 14 volte a settimana con Milano e fino a sette con Verona. Come sempre, sia sulle tratte transfrontaliere che su molte rotte domestiche saranno attivi anche collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi.

"Crediamo che un’offerta di mobilità collettiva efficiente e capillare possa coniugare al meglio l’esigenza di sostenibilità con quella di economicità, oltre a contribuire a creare opportunità per lo sviluppo turistico del territorio", ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia. "Anche per questa estate, oltre ad aumentare la frequenza dei collegamenti sulle rotte nazionali più note e battute, abbiamo voluto valorizzare località meno conosciute del nostro bellissimo Paese. La varietà del nostro patrimonio è una ricchezza inestimabile, e riteniamo fondamentale facilitare l’accesso anche a centri meno frequentati. In questo modo possiamo contribuire a mettere in luce le particolarità del territorio incentivando forme di viaggio rispettose dell’ambiente, con la possibilità di generare un indotto per le economie locali e incoraggiare un approccio alla scoperta dei luoghi di cui possano beneficiare anche le comunità di destinazione", ha aggiunto Incondi.