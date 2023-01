Fnaarc-Confcommercio: “Ringraziamo Regione per i sostegni, per la prima volta arrivano anche ad agenti di commercio"

“Per la prima volta anche gli agenti di commercio sono stati inseriti tra i beneficiari dei sostegni regionali stanziati per mitigare le perdite di fatturato riscontrate dai rappresentanti durante la pandemia – spiega il presidente di FNAARC Rimini, Andrea Carichini -. Come FNAARC – Federazione nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio aderente a Confcommercio abbiamo lavorato costantemente affinché la nostra categoria potesse rientrare in queste misure e ci siamo riusciti. I fondi messi a disposizione degli agenti della nostra regione sono stati ripartiti nei giorni scorsi e nel giro di poco tempo saranno a disposizione degli agenti che ne hanno fatto richiesta avendone i requisiti. Non posso che ringraziare da parte di tutti i colleghi l’amministrazione della Regione Emilia Romagna che ha messo a disposizione della nostra categoria ben 2,8 milioni di euro, ma soprattutto per aver compreso le difficoltà del nostro comparto, pesantemente colpito durante il lockdown. Considerato il successo che ha avuto la misura per i rappresentanti dei settori food e moda, unici beneficiari, continueremo a lavorare per riuscire ad allargare la platea per le prossime misure.

"Con l’arrivo di questi sostegni - conclude il presidente - si può comprendere concretamente come sia fondamentale una rappresentanza forte non solo a livello nazionale, ma anche regionale e locale come è quella di FNAARC, perché ci permette di avere l’autorevolezza e l’incisività necessaria ad essere ascoltati. Fare parte dell’associazione significa inoltre essere sempre informati capillarmente. Mi è dispiaciuto sentire colleghi che ora mi dicono di non avere presentato domanda al bando regionale perché non ne erano a conoscenza e vorrei davvero che non accadesse più. Fnaarc, insieme a tutta la Confcommercio della nostra provincia mette a disposizione consulenze e soprattutto competenze specifiche molto utili per chi opera nel settore”.